Aste giudiziarie 7/2/23 – n.5: Leonforte

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 7/2/23 – n.5

Sicilia > Enna > Leonforte

Via Passarello 2

Abitativo

Immobile sito in Leonforte (En) Via Passarello n. 2 piani: terra, primo e secondo, vani 5, foglio 44 part. 3594 sub 40;

84.525,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Piazza Carella 8

Abitativo

Immobile sito in Leonforte (En) Piazza Carella n. 8 piano terra, foglio 44 part. 3585 e 3594 sub 11

13.387,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Piazza Carella 10

Abitativo

Immobile sito in Leonforte (En) Piazza Carella n. 10 piano terra, foglio 44 part. 3594 sub 6;

36.000,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Contrada Pirato snc

Abitativo

Immobile sito in Leonforte (En) C/da Pirato snc piano terra, foglio 58 part. 11 sub 2; part. 11 sub 12, part. 11 sub 1; Immobile sito in Leonforte (En) C/da Pirato snc piani: primo e secondo, vani 8, foglio 58 part. 11 sub 4

50.794,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Piazza Carella 10

Abitativo

Immobile sito in Leonforte (En) Piazza Carella n. 10 piano terra, foglio 44 part. 3594 sub 5; Immobile sito in Leonforte (En) Via Passarello n. 4 piano terra, foglio 44 part. 3594 sub 43;

76.000,00 €











Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it