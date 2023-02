Aste giudiziarie 28/2/23 – n.4: Nicosia, Pietraperzia, Troina

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 28/2/23 – n.4

Sicilia > Enna > Nicosia

Contrada Pantano

Capannone

terreno artigianale sito in Nicosia c.da Pantano in catasto al fg. 124 part. 289 esteso are 45.31 e per quanto in effetti si trova, su cui insistono un capannone artigianale con struttura portante in acciaio ad una elevazione f.t. della superfici…

104.625,00 €

Sicilia > Enna > Pietraperzia

Via Dogali 8/10

Abitativo

Piena proprietà del fabbricato per civile abitazione, composto da quattro elevazioni fuori terra, costituito da un vano garage a PT esteso mq 42, e da vani catastali 6,5 a piano terra, primo, secondo e terzo, censito al catasto urbano al foglio 3…

12.375,00 €

Sicilia > Enna > Pietraperzia

Contrada Cerumbella

Terreno

Piena proprietà dell’appezzamento di terreno agricolo esteso Ha 06.33.80, censito al NCT al foglio 87, particelle 103, 109, 129, 139, 161, 162, foglio 88 particella 37;

4.500,00 €

Sicilia > Enna > Troina

Via Metastasio 10

Magazzino

Immobile in catasto al fg. 37 part. 3409 sub 10 piano terra ctg C/2 classe 2° della consistenza di mq 209, R.C. € 593,67

60.645,00 €











Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it