Piazza Armerina. Assemblea studenti su cannabis non è di certo passata inosservata

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

I fatti accaduti nella giornata di ieri all’Istituto “Ettore Maiorana” di Piazza Armerina non sono di certo passati inosservati. L’Assemblea studentesca autorizzata dalla Preside per parlare di cannabis, in collaborazione con l’associazione “Meglio Legale”, è entrata, com’era prevedibile, nell’occhio del ciclone per via dell’irruzione di due agenti di Polizia che hanno interrotto l’assemblea ed identificato i rappresentanti degli studenti, senza spiegazione alcuna. La questione è stata già stamane oggetto di discussione in Parlamento, con la richiesta che si faccia immediatamente chiarezza per un fatto che chiama ancora in causa per il modus operandi il Governo: “Quello che è accaduto all’Istituto Ettore Majorana di Piazza Armerina – hanno scritto Davide Faraone parlamentare del gruppo Azione Italia Viva – pone degli interrogativi su come si intende la democrazia nel nostro Paese. Riteniamo il fatto molto grave perché, indipendentemente da come la si pensi nel merito, azioni come queste mettono in discussione il diritto alla manifestazione del pensiero, che è pietra angolare della nostra Costituzione e che è alla base della formazione degli studenti tra i banchi di scuola. E’ inammissibile che durante una assemblea di istituto, peraltro autorizzata, gli studenti ricevano la visita della Polizia, ancora più impensabile è che alla domanda degli studenti perché fossero lì la risposta degli agenti sia stata: “Le domande le facciamo noi”, chiedendo le generalità a tutti gli studenti”.



Davide Faraone ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro per l’Istruzione, Giuseppe Valditara e al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Stamani, anche la deputata ennese Stefania Marino ha chiesto spiegazioni dell’accaduto durante una seduta della Camera dei Deputati. Un fatto grave ed incredibile quanto successo al “Maiorana” di Piazza Armerina – ha dichiarato la parlamentare ennese durante il suo intervento – i ragazzi stavano promuovendo assieme all’associazione “Meglio Leale” composta da parlamentari, medici, legali e docenti un dibattito su un tema molto discusso quale la legalizzazione della cannabis e lo stavano facendo nel pieno rispetto delle regole e delle idee politiche di tutti i partecipanti. Una assemblea, regolarmente autorizzata dal dirigente scolastico. Parliamo di figli della nostra repubblica che stavano discutendo civilmente di un tema scottante che li interessa tanto, interrotti bruscamente dall’azione di due uomini appartenenti alle forze di Polizia. Un’azione, quella perpetratasi, degna di uno Stato di Polizia che purtroppo il governo sta cecando di attuare dal momento in cui è arrivato al potere. Un modus operandi che si sta concentrando in modo particolare nel mondo della Scuola. La Marino ha fatto sapere che intraprenderà sull’argomento altre iniziative per fare piena luce sull’accaduto.









Il dirigente scolastico Lidia Di Gangi, dispiaciuta di quanto sta accadendo ha spiegato il motivo che l’ha spinta a concedere quell’assemblea: “la conoscenza, il confronto, il dibattito, lo studio delle problematiche più attuali e future della nostra società – ha detto – sono imprescindibili per una scuola al passo coi tempi. Gli studenti sono fiaccole da accendere con grande senso del dovere e spunti di riflessione morale e sociale non soltanto vasi da riempire con le consuete nozioni accademiche. I ragazzi sono il cuore pulsante della nostra società e vanno informati e guidati al meglio delle nostre possibilità”. La Preside si è riservata di approfondire nelle sedi competenti, quanto accaduto.

Il componente nazionale della Federazione degli Studenti Marco Greco – anche Consigliere comunale ad Enna per il PD – (il sindacato studentesco dei rappresentanti coinvolti) ha dichiarato e confermato che a breve chiederà, in qualità di componente permanente del Forum delle associazioni presso il MIUR, un colloquio straordinario e urgente col Ministro Valditara sull’accaduto.



Aggiornamenti:

SCUOLA: CARONIA (LEGA), SINGOLARE CHE A SCUOLA SI TENGA DIBATTITO SU LEGALIZZAZIONE CANNABIS: “E’ davvero singolare che un dibattito sulla legalizzazione della cannabis si possa svolgere in una scuola, come è avvenuto nell’istituto Majorana-Cascino di Piazza Armerina (En). Sulle droghe e i danni che queste causano non si può improvvisare, la scuola dovrebbe avere altre priorità. Gli educatori, ad esempio, dovrebbero affrontare meglio il fenomeno del bullismo che affligge tantissime realtà e che talvolta si sviluppa proprio nell’ambiente scolastico con strascichi pesanti e traumi emotivi in chi lo subisce”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.



Comunicato stampa Polizia di Stato: Con riferimento agli articoli di stampa apparsi dal pomeriggio di ieri ed in data odierna su alcune testate giornalistiche circa l’intervento della Polizia di Stato presso un istituto superiore scolastico di Piazza Armerina, la Questura di Enna fa sapere di aver intrapreso le opportune iniziative volte a ricostruire l’episodio. Dalle prime ricostruzioni è emerso che nella mattinata di ieri personale del Commissariato di Piazza Armerina in abiti civili ha preso contatti con i responsabili dell’istituto superiore “E.Majorana-A.Cascino”, ma risulta destituita da ogni fondamento la notizia che gli studenti partecipanti all’assemblea siano stati formalmente identificati e che la stessa sia stata interrotta e/o ritardata.

Si precisa altresì che qualsiasi attività condotta presso l’istituto scolastico comunque non avrà alcun seguito.

L’ONOREVOLE ELIANA LONGI (FDI) INTERVIENE SULL’ATTACCO ALLA POLIZIA DI ENNA

Oggi la collega Stefania Marino, del Partito Democratico, ha denunciato pubblicamente, con un intervento in Aula e a diverse agenzie stampa, l’operato degli agenti della Polizia di Stato, accusati di aver interrotto una assemblea di classe congiunta, tenutasi presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina, sul tema della legalizzazione della cannabis e che ospitava un dirigente dell’associazione “Meglio legale”. Gli agenti sono stati accusati dall’On. Stefania Marino “di avere interrotto lo svolgimento dell’assemblea per identificare i partecipanti con intervento sproporzionato e con il retrogusto intimidatorio”. Ritengo inaccettabile che un Parlamentare possa scagliarsi contro chi indossa una divisa, distorcendo la realtà dei fatti e muovendo tali gravi accuse senza prima averne accertato la veridicità e senza essersi minimamente documentata sui fatti che espone. Ancora una volta assistiamo al becero tentativo di strumentalizzazione politica e ideologica da parte di un PD che, oggi più che mai, è focalizzato su temi quali le droghe, i diritti lgbt e l’immigrazione, piuttosto che la tutela e dignità dei lavoratori, i salari e la crescita economica. Dalle informazioni acquisite, dopo i primi contatti informali con gli attori istituzionali coinvolti, sembra non esserci stata nessuna interruzione dell’assemblea da parte della polizia e nessuna identificazione personale posta in essere nei confronti degli studenti, così come anche confermato sulla stampa, dalla Preside dell’Istituto. Gli agenti di polizia in borghese, si sarebbero recati presso la scuola per verificare che non ci fossero disordini, come accaduto nei giorni scorsi in altre città, all’interno dei normali controlli di prevenzione. Sarà mia cura richiedere agli organi competenti una relazione dettagliata sull’intervento effettuato da parte della polizia e ai vertici scolastici una opportuna relazione sullo svolgimento dell’assemblea, per arrivare ad un giusto chiarimento dei fatti. Mi riservo di incontrare il Questore di Enna e la Preside, per poi intervenire in Aula sull’accaduto.



Link news di riferimento:

Piazza Armerina. Istituto Majorana: assemblea studenti (autorizzata) per parlare di cannabis: entra la polizia e identifica i partecipanti