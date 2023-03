Aste giudiziarie 23/3/23 – n.7: Enna, Piazza Armerina

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 23/3/23 – n.7

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada Madre Teresa di Calcutta 3

Autorimessa

Immobile sito in Piazza Armerina, piano terra, c.da Aldovino, censito nel catasto del Comune di Piazza Armerina al Foglio 125, part. 1700 sub 28, cat. C/6. Immobile libero.

15.825,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada Aldovino sn

Abitativo

Immobile sito in Piazza Armerina, piano terra, c.da Aldovino, censito nel catasto del Comune di Piazza Armerina al Foglio 125, part. 1700 sub 19, cat A\2. Immobile libero.

69.820,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via San Giorgio 62

Abitativo

a) Immobile 1, “abitazione” b) Immobile 2, “garage”

103.000,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Cesare Pavese s.n.

Commerciale

Imm. 1, “locale commerciale” identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina al Foglio 179, part. 897 sub. 17 Imm. 2, “magazzino/deposito” identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina al Foglio 179, part. 897 …

202.200,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Stradonello 4

Abitativo

Piena proprietà (1/1) di abitazione economica sita in Piazza Armerina (EN), via Stradonello n. 4, piano terra, vani 4, distinto al N.C.E.U. al foglio 127, particella 281, sub 3, classe 2, r.c. € 130,15. Prezzo a base d’asta € 25.200,00. Offerta a…

25.200,00 €

Sicilia > Enna > Enna

Via Mercato 23

Abitativo

Immobile sito in Enna, via Mercato n.23 – via San Matteo n.11, piano S-1-2, censita nel catasto del Comune di Enna, alla sezione G, foglio 39, particella 11271, sub 5 (già particella 154 sub 5 e 155 sub 6), via Mercato n.23, via San Matteo n.11, …

55.000,00 €

Sicilia > Enna > Enna

Via Corona 2

Abitativo

Immobile sito in Enna, via Corona n.2, piano terra, censita nel catasto del Comune di Enna, alla sezione G, foglio 39, particella 11271, sub 1 (già particella 154 sub 1, via Corona n.2, piano T, zona censuaria 1, categoria A/5, classe 3, vani 2,5…

40.000,00 €











