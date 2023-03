Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 31 marzo 2023: Cetananuova, SAIS Autolinee, Concorsi Asp

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 24 marzo 2023

Autorizzazione ad erogare ulteriori somme ai comuni di Siculiana, Riesi, Vizzini, Tortorici, Rosolini, Catenanuova, Taormina, Ventimiglia di Sicilia, Pagliara, Noto, Cammarata e Mascalucia, ad integrazione e parziale rettifica di quanto disposto con il D.D.G. n. 141 del 29 aprile 2022. Si comunica che nel sito internet del Dipartimento regionale delle autonomie locali, all’indirizzo di seguito specificato, è consultabile il decreto n. 615 del 2 dicembre 2022 del dirigente generale, registrato dalla Ragioneria centrale della Presidenza, delle autonomie locali e della funzione pubblica in data 13 dicembre 2022 al n. 5376, con il quale si è provveduto ad autorizzare l’erogazione di ulteriori risorse a titolo di quarta trimestralità dei trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2021, di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.: D.D.G. n. 615/serv.4 del 02/12/2022 / Regione Siciliana.

Il dirigente del servizio 4: Tornabene

Rinnovo del consiglio di disciplina della SAIS Autolinee S.p.A.

Con decreto n. 369 dell’1 marzo 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato rinnovato il consiglio di disciplina della SAIS Autolinee S.p.A., così composto:

Presidente:

arch. Rosanna Albanese – Servizio I – Autotrasporto di persone

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dirigente del Servizio provinciale della motorizzazione civile di Palermo.

In rappresentanza dell’azienda:

Componenti effettivi

Riotta Davide, nato a Palermo il 5 novembre 1982;

Marotta Sergio, nato a Caltanissetta il 2 gennaio 1973;

Di Fiore Anna Maria, nata a Termini Imerese il 19 agosto 1983.

Componenti supplenti:

Barbaccia Francesco, nato a Palermo il 18 settembre 1981;

Zito Giuseppa, nata a Palermo il 15 settembre 1974;

Caccamo Vincenzo, nato a Enna il 14 giugno 1963.

In rappresentanza del personale:

Componenti effettivi

Carabotta Luigi, nato a Enna il 23 luglio 1970, designato dalla UGL FNA;

Mandarino Raffaele, nato a S.Giuseppe Jato il 9 agosto 1969, designato dalla FAISA CISAL;

La Porta Giovanni Epifanio, nato a Enna il 6 gennaio 1966, designato dalla UIL – Trasporti.

Membri supplenti

Ferrigno Alessandro Salvatore, nato a Piazza Armerina il 27 marzo 1970, designato dalla UGL FNA;

Crisafulli Salvatore, nato a Messina il 5 marzo 1983, designato dalla FAISA CISAL;

Cofano Carmelo, nato a Enna il 18 agosto 1983, designato dalla UIL Trasporti.

Il consiglio di disciplina ha la durata di cinque anni dalla data del suddetto decreto.

Il dirigente dell’area I: Riggio

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n 2 posti di dirigente veterinario – Area sanità animale Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 194 del 16 febbraio 2023, è indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente veterinario Area sanità animale. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione, è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale concorsi. Il testo integrale dell’avviso di concorso sarà pubblicato integralmente nel sito web istituzionale dell’Azienda: www.aspenna.it.

Iudica

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Procedura di stabilizzazione per la copertura di vari posti vacanti dell’Area dirigenza e dell’Area del comparto, diversi profili professionali Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della delibera n. 243 del 21 febbraio 2023, integrata con delibera n. 486 del 29 marzo 2023, è indetta procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i., per copertura dei seguenti posti dell’Area dirigenza e dell’Area del comparto:

– n. 2 posti di dirigente farmacista;

– n. 2 posti di dirigente biologo;

– n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica/o;

– n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista;

– n. 80 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere;

– n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio;

– n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia.

Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia – serie concorsi. Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale dell’avviso di concorso sarà pubblicato integralmente nel sito web istituzionale dell’Azienda: www.aspenna.it.

Iudica

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 31 posti di dirigente medico, varie discipline Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 433 del 22 marzo 2023, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

– n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale;

– n. 5 posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia;

– n. 6 posti di dirigente medico di medicina generale;

– n. 2 posti di dirigente medico di malattie infettive;

– n. 4 posti di dirigente medico di patologia clinica;

– n. 3 posti di dirigente medico di medicina legale;

– n. 3 posti di dirigente medico di pediatria;

– n. 5 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;

– n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale;

– n. 1 posto di dirigente fisico.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica accedendo all’indirizzo web https://aspenna.selezioni econcorsi.it, è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso sarà pubblicato nel sito web dell’Azienda: www.asp.enna.it, successivamente alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il commissario straordinario: Iudica

