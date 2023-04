Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 7 aprile 2023: Aidone, Sperling, Diga Olivo, aziende agrituristiche e fattorie didattiche

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 7 aprile 2023

DECRETO n. 105 del 15 marzo 2023.

Approvazione del Progetto di gestione dell’invaso “Diga Olivo” .

DECRETO n. 878 del 14 marzo 2023.

Elenchi regionali delle aziende agrituristiche autorizzate e delle aziende e fattorie didattiche accreditate, relativi al 31 dicembre 2022

Con decreto n. 4813 del 19 dicembre 2022 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, assunto contabilmente alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità in data 30 dicembre 2022, prot. n. 149077, si è provveduto a ridurre di € 11.696,08 l’impegno n. 56/2022 per la realizzazione dell’intervento Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne. Comune di Sperlinga (EN) – “Messa in sicurezza di tratti delle seguenti strade comunali esterne al centro abitato: strada comunale Sperlinga-Villa D’Oro, strada comunale Marra (tratto – strada comunale Ferrigna-Gurgazzi)”. CUP: C67H18002560001 – Cod. Caronte SI 1 27118 – Cod. Id. 2077_83, a favore del comune di Sperlinga, sul capitolo di spesa 672497 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano straordinario di messa in sicurezza nel piccoli comuni delle aree interne”.

Il dirigente del servizio 7: Lanza

(2023.12.832)133

Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, nel comune di Aidone – proponente: ditta MAG Sicilia s.r.l. Con decreto n. 81/Gab del 14 marzo 2023, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato “Realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato ‘Enna 2’, di potenza complessiva pari a 40 MW delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel comune di Aidone (EN), c. da Pietrapesce snc, censito catastalmente: comune di Aidone, al foglio 1, particelle 5, 150, 151, 153, parte inerente l’area di impianto; comune di Aidone, al foglio 1, particella 150, comune di Valguarnera Caropepe (EN), al foglio 5, particelle 227, 230, 268, 336, 388, comune di Assoro (EN), e comune di Piazza Armerina (EN) su strada pubblica, parte inerente l’elettrodotto; comune di Valguarnera Caropepe, al foglio 5, particelle 387, 388, parte inerente la sottostazione; Codice pratica E-distribuzione T0736308″, proponente ditta MAG Sicilia s.r.l. (già ASI A s.r.l.). Il suddetto D.A. n. 81/Gab/2023 è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valutazioni ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas – Codice procedura 918), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

D’ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell’ambiente: Blanco

(2023.11.770)119