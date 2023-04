Il Centro Studi Med-Mez mira alla “cittadinanza competente”

Share Facebook

Dalle nostre parti c’è chi parla di diritti e doveri in forza di una delega statale a farlo (Scuole e Università) e c’è chi ne parla perché animato da finalità ideali, civiche, di beneficio comune, altruistico-solidaristiche come gli enti che appartengono alla galassia del no profit. Tra questi vi è il Centro Studi Med-Mez. per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” che, nel diffondersi a macchia d’olio, ha prestato particolare attenzione a quelle realtà dell’entroterra siciliano meno blasonate ma capaci di stimolare contestualmente tutti gli organi di senso. Dopo le cinque giornate dedicate l’anno scorso a Troina è la volta di San Piero Patti, un piccolo Comune del messinese in cui i profumi della terra si intrecciano ai silenzi di un borgo antico, ai sapori della tradizione e alle bellezze panoramiche dei paesaggi agrari circostanti. In tale location gli studiosi del Med-Mez, ripresi in diretta da Radio Radicale, si sono magistralmente confrontati sui diritti delle donne, miscelando gli approcci teorici con quelli di chi opera quotidianamente sul campo. La giornata del 14 aprile sarà invece dedicata ai tempi dell’ambiente e anche in questo caso si alterneranno esperti ed addetti ai lavori. Collateralmente il Centro Med-Mez sarà impegnato l’11 aprile con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Catania per approfondire il pensiero di Napoleone Colajanni dall’800 ai giorni nostri. Razzismo, corruzione e mafia sono infatti questioni che, ahinoi, rimangono drammaticamente intatte.









Che dire, in una fase storica in cui la funzione di “cerniera di trasmissione” dei partiti politici è ai minimi storici e le tradizionali agenzie formative hanno perduto l’autorevolezza di un tempo, apprezzare e sostenere il dinamismo e la dedizione di queste “persone” che impegnano – gratuitamente – il loro tempo per contribuire a plasmare una “cittadinanza competente”, è cosa buona e giusta. Alla domanda “Oggi come va?”, Alice avrebbe così risposto, “Una meraviglia”.