Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 28 aprile 2023: Concorsi ASP e Oasi Troina, Libero Consorzio comunale di Enna

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 28 aprile 2023



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di diversi posti dell’Area del Comparto sanità.

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario n. 662 del 21 aprile 2023 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diversi posti a tempo indeterminato dell’Area del Comparto sanità, e specificatamente:

– n. 1 posto di tecnico audiometrista;

– n. 2 posti di logopedista;

– n. 13 posti di fisioterapista;

– n. 2 posti di ortottista;

– n. 1 posti di ostetrica;

– n. 4 posti di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria;

– n. 3 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

– n. 2 posti di tecnico di neurofisiopatologia;

– n. 10 posti di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica accedendo all’indirizzo web https://aspenna.selezionieconcorsi.it, è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande

di partecipazione all’avviso sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell’Azienda: www.asp.enna.it.

Per il commissario straordinario

il direttore amministrativo: Cillia

N. 27

IRCCS

ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS DI TROINA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 19 posti, di cui n. 4 riservati al personale interno, vari profili professionali del personale del comparto . Si comunica che in esecuzione della deliberazione del presidente/direttore generale n. 29 del 29 marzo 2023, è indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti profili professionali del personale del comparto:

– n. 12 posti di cui n. 2 riservati al personale interno con contratto a tempo indeterminato – infermiere – ctg. D;

– n. 4 posti di cui n. 2 riservati al personale interno con contratto a tempo indeterminato – terapista occupazionale – ctg. D;

– n. 1 posto – terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – ctg. D;

– n. 2 posti – fisioterapista – ctg. D.

Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale concorsi ed esami. Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale dell’IRCCS «Associazione Oasi Maria SS.» Onlus http://www.ircss.oasi.en.it

– sezione bandi e concorsi.

Il presidente/direttore generale: Rotondo

Proroga del termine della nomina del commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Enna.

Con decreto presidenziale n. 530/Gab del 30 marzo 2023, il termine del 31 marzo 2023, previsto nell’art. 1 del D.P. n. 610/Gab del 29 dicembre 2022, di nomina del commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Enna, è stato prorogato al 31 agosto 2023.

Il capo di Gabinetto: Sammartano

(2023.14.901)023