La marcia dei grillini

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

C’era una volta un’accozzaglia di movimento che prometteva di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Poi hanno visto che il tonno era buono e se lo sono pappati. Si chiama Movimento 5 stelle, quel magico partito che ha fatto leva sulla pancia della povera gente con una delle più sciagurate riforme della storia, ovvero il reddito di cittadinanza (e ci fermiamo qui perché altrimenti dovremmo scrivere un libro). I suoi esponenti, che avevano giurato che al secondo mandato avrebbero finito di fare politica, giustamente hanno mantenuto la promessa, ovvero hanno finito di fare politica… nel Movimento! Perché, notizia di questi giorni che il nostro caro amico ex viceministro ex sottosegretario ex bi-trombato alle regionali Giancarlo Cancelleri, che già aveva dato prova di aderire pienamente ai canoni grillini del no alla parentopoli (la sorella Azzurra si sa che “frati e soro solo in convento”), si è fatto quattro contI (o meglio, essendo geometra, ha preso le misure) è si è tuffato nell’azzurro mare di Forza Italia! E meno male che erano quelli corrotti, della vecchia politica, sempre gli stessi, lo psiconano ecc. ecc. In casa Forza Italia, non essendoci il buon Silvio ad accogliere il neo acquisto come ben si conviene (con un pullman di tro…ttorelline amorose e dududadadà) probabilmente opteranno per una bella guantiera di cannoli nicosiani memori di quella volta che il Giancarlo in veste da Viceministro (o sottosegretario? Bah, chi si ricorda) portò pancia e presenza a Nicosia (con maggior risalto della prima).

E se la notizia del Giancarlo oggi forzista (vuoi vedere che ce lo becchiamo candidato alle regionali a promettere il ponte sullo Stretto?) non vi basta, sappiate sempre che in casa grillina le notizie vanno sempre a coppia: vi ricordate Luigino Di Maio, l’ex grillino che faceva il Ministro degli Esteri non sapendo dove si trovasse il Venezuela e che poi fondò un partito con un’ape come simbolo (l’Ape Di Maia) che non lo votò manco lo stesso Di Maio? Ebbene, il Luigino ora ha un posto d’onore come inviato Ue nel Golfo. Ovviamente, quando hanno prospettato la cosa a Di Maio, si è dovuto precisare che il Golfo in questione non è quello di Napoli, ma il Persico, e no, non è un qualcosa che si mangia (quello è il pesce persico) ma è una regione geografica che sta ad Oriente, ovvero verso dove sorge il Sole che è quella palla luminosa che permette a Di Maio di essere abbronzato senza ricorrere alla lampada.









Vabbè, ma queste sono quisquiglie, l’importante era abolire la povertà (di Di Maio) e chissenefrega che se scoppierà una nuova guerra nel Golfo non appena lì vedranno il nuovo inviato UE e penseranno che l’UE si sta prendendo gioco di loro mandando Giggino ‘a cartelletta come il buon Beppe Grillo lo ha soprannominato.

In tutta questa storia vogliamo, comunque, fare un appello. Perché sembrano spariti dai radar altri due grillini di nostra conoscenza. La Pagana, infatti, l’abbiamo assessora regionale per Fratelli D’Italia dopo l’ “eccelsa” performance elettorale delle regionali (eccelsa in quanto quegli elettori sono come un ago in un pagliaio), il Giancarlo Cancellieri è approdato in Forza Italia, il Di Maio fa il cervello in fuga (ma il cervello aveva già da tempo preceduto il corpo), nulla ci è dato sapere dell’ex Senatore Trentacoste e dell’ex Deputato Giarrizzo. E fatela una chiamata ogni tanto! Non vi fate sentire da una vita! Sembrate spariti! Ma spariscono solo quelli che non hanno fatto nulla per la comunità. Voi che avete fatto… ok abbiamo capito perché siete spariti!

Alain Calò