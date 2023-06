Aidone. Successo di pubblico, il concerto dedicato a san Filippo apostolo

Share Facebook

Aidone. Concerto dedicato a san Filippo apostolo, quello tenutosi, nei giorni scorsi, nella parrocchia santa Maria La Cava – Santuario san Filippo apostolo.



La proposta di un concerto in onore del compatrono di Aidone è stata avanzata dal maestro aidonese Giuseppe Di Giunta, direttore della corale Polifonica “P. Enzo Cipriano” di Piazza Armerina, al parroco e rettore del Santuario don Carmelo Cosenza, che l’ha accolta favorevolmente ed inserita nel programma dei festeggiamenti. “Ho sentito l’esigenza di regalare un momento musicale alla città di Aidone – dice Di Giunta. – Un momento realizzato grazie al coro Polifonico “Padre Enzo Cipriano” e dedicato esclusivamente al nostro compatrono di Aidone san Filippo apostolo”. Il concerto è stato un successo ed ha visto il pubblico, numeroso, riempire il Santuario e partecipare con compostezza e attenzione. Occasione, anche, per un momento di meditazione e di preghiera. Nutrito il programma, diviso in tre tempi, che ha visto alternarsi il coro, diretto appunto da Di Giunta, alcuni bravissimi musicisti, studenti del conservatorio: Gabriele Lomonaco (clarinetto), Matteo Arena (violino), Maria Grazia Arena (voce soprano), accompagnati al pianoforte e all’organo dal maestro Gianluca Furnari e l’esecuzione, con tromba, del maestro Antonino Scalmato, anche lui aidonese. Il concerto, applauditissimo, si è concluso con l’inno a San Filippo apostolo, scritto quasi cent’anni fa da don Lorenzo Milazzo e musicato da Pietro Colombo.

Angela Rita Palermo