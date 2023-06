‘Nulla die’ di Massimiliano Giordano di Piazza Armerina a “Una Marina di Libri” a Palermo

Share Facebook

Nello spazio di Villa Filippina a Palermo, si aprirà domani, 8 giugno, per chiudere domenica 11 giugno 2023, “Una Marina di Libri”, vetrina dell’editoria indipendente siciliana e nazionale. Numerose case editrici saranno presenti ed è molto nutrito il programma della manifestazione con incontri, dibattiti e iniziative sul libro e la lettura.

Anche quest’anno, all’importante evento culturale parteciperà la casa editrice Nulla die Edizioni, con sede a Piazza Armerina in provincia di Enna. Oltre ad esporre nell’arco dei quattro giorni, domenica 11 giugno, alle ore 10:30, presso lo spazio Laboratorio Dudi, Nulla die presenterà il libro “Camminando al buio”, di Ester Bonelli, autrice della città di Caltagirone, che leggerà alcuni brani tratti dal suo ultimo romanzo per ragazzi.

Interverranno Silvana Di Paola, responsabile del Laboratorio Solidale della Missione Speranza e Carità di Palermo, ed Elio Teresi, dell’Associazione Radio Aut e del Forum Sociale Peppino Impastato.



“Camminando al buio” racconta un pezzo di storia contemporanea reinventandola attraverso la fantasia dell’autrice. “Non siamo più bambini, siamo uomini in miniatura incattiviti dalla disperazione…”.