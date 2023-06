Pietraperzia: Ss640 riaperta al traffico veicolare chiusa nel novembre 2018

Share Facebook

“È con immenso piacere che vi comunico la riapertura della Ss 640 dir, ieri 6 giugno alle ore 17 come ufficialmente comunicato dall’Anas, l’importante arteria di collegamento tra Caltanissetta e Pietraperzia sarà finalmente riaperta al traffico veicolare”, afferma il primo cittadino pietrino.

“Dopo due anni e mezzo dal mio insediamento, posso dire con orgoglio che si è realizzato l’obiettivo primario della mia campagna elettorale, che ha avuto inizio proprio su quel ponte con l’appoggio dell’on. Marco Falcone, che ha lottato al mio fianco per garantire a Pietraperzia ciò che merita. Dopo innumerevoli sacrifici, preoccupazioni, centinaia di chiamate, viaggi a Palermo e speranze di una riapertura rapida, posso affermare che, grazie al mio impegno, alla mia dedizione e all’amore per Pietraperzia, è stato compiuto qualcosa di straordinario”. dice Salvuccio Messina.

“La riapertura della Ss 640 dir avrà un impatto significativo sulla nostra comunità. Ridurrà notevolmente i tempi di viaggio per Caltanissetta, Enna, Gela e Agrigento, agevolando gli studenti ed i lavoratori pendolari e consentendo un raggiungimento più rapido ai presidi ospedalieri. Inoltre, stimolerà l’economia pietrina, aprendo nuove opportunità per il commercio e il turismo. Desidero ringraziare le istituzioni regionali, l’on. Marco Falcone e tutti i tecnici dell’Anas per la loro preziosa collaborazione. In particolare, vorrei esprimere la mia gratitudine all’arch. Curcio, responsabile unico del procedimento dei lavori, all’ing. Farinella, direttore dei lavori, e all’impresa Ricciardello, che si sono messi a disposizione e hanno collaborato intensamente per rendere possibile questo risultato. Sarà una giornata chiave per un percorso di sviluppo e crescita per la nostra amata Pietraperzia” conclude il sindaco.