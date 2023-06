Proposta shock: una sorta di esame di maturità a tutti i rappresentanti della provincia di Enna

In un recente articolo vi abbiamo notiziato delle non eccelse performance degli studenti nostrani alle prove invalsi, con più del 40% degli studenti di Enna città che ha il livello 1 (in una scala da 1 a 5) per quanto riguarda le competenze inerenti la lingua italiana. Il dato è allarmante se si considera che il non padroneggiare in maniera decente la lingua porta un qualsiasi individuo a quel maledetto analfabetismo funzionale che alla lunga causa danni in tutte le società. L’ignoranza è peggio della cattiveria, perché gli uomini dalle menti deboli chiedono soluzioni facili, chiedono di essere illusi, di avere un altro che pensi per loro, insomma chiedono l’uomo forte. E l’uomo forte è l’anticamera della dittatura. L’ignoranza è il terreno fertile per la demagogia che si sostituisce alla democrazia. E oggi assistiamo sempre più ad un imbarbarimento del discorso politico anche e soprattutto nelle nostre comunità locali in cui lo scambio di idee è stato soppiantato dallo scambio di insulti anche personali con scene che rasentano il ridicolo. Ultimamente poi abbiamo anche ricevuto, e vi abbiamo ampiamente notiziato, di un messaggio in cui si vantavano le doti di certi consiglieri comunali che avevano un intuito “anni luce” (non sapevamo che fosse un’unità di misura per l’intuito) rispetto ad altri (detto da un consigliere comunale… cantava Pino Daniele “ogni scarrafone è bell’a mamma soja”). E tutto ciò ci fa riflettere. Perché sembra quasi che questo spettacolo, questo imbarbarimento, uniti a questi dati, non sia qualcosa di casuale ma possa esserci un nesso causale con le scarse performance culturali. E siccome Adriano Celentano canta che “Si dice sempre che ogni popolo assomiglia in tutti i sensi alla sua classe dirigente” questo dubbio ce lo vogliamo togliere lanciando una sfida provocazione: invitiamo tutti i consiglieri comunali, assessori e sindaci dei Comuni della Provincia di Enna a sottoporsi ad un test che possa saggiare il loro livello culturale. Giugno è il periodo degli esami di maturità e a breve avremo i messaggi da tutti i politici nostrani di auguri ai ragazzi che affronteranno questa prova (ragazzi, tranquilli, chi si iscrive all’università dirà a breve che è meglio fare cento esami di maturità che un solo esame universitario), ma perché anche i politici nostrani che hanno “intuito anni luce” non ci danno prova di cotanta dote? Più che invitiamo, vi sfidiamo: 100 domande a risposta secca, che vertono sull’uso della lingua italiana, sulla storia, sulla geografia, la matematica, la letteratura, le scienze e l’educazione civica. Come agli esami di maturità si passa con 60 e così finalmente capiremo se il dato di Enna ha una radice ben più profonda o altro. Certamente, e questo sarebbe il bello della sfida, chi non ottiene più di 60 non può essere degno di rappresentare la nostra comunità e quindi dovrebbe dimettersi, studiare meglio, conoscere quindi meglio il mondo, saper elaborare un pensiero critico e poi ripresentarsi in politica. In questa provincia, se vogliamo risollevarci, abbiamo bisogno di cervelli, non di corpi. Abbiamo bisogno di Politica e di dibattito critico non di panem et circenses.

Alain Calò