Muore Silvio Berlusconi: alla storia il suo operato, a noi il suo ricordo

La notizia ha letteralmente sconvolto la nostra giornata: Silvio Berlusconi è morto. A 86 anni, malato, certamente tutti si aspettavano che prima o poi sarebbe arrivata questa notizia. Ma nessuno era ed è pronto. E anzi molti ironizzano sul fatto che fra tre giorni resuscita. Non è mancanza di rispetto, è proprio la prova tangibile dell’immortalità di Berlusconi. Alla storia è giusto che si consegni il suo operato. A noi il suo ricordo, o meglio, la sua immagine. Oggi può essere morto Silvio Berlusconi, ma non morirà mai l’immagine di Silvio Berlusconi. Perché lui ha incarnato in tutto e per tutto l’italiano. Tutti noi siamo, o vorremmo essere, un Berlusconi. L’italiano è una persona furba, sorniona, seducente, marpiona, che ama l’avventura, sa affrontare le difficoltà, sogna una bella villa, un bel conto in banca, essere circondato da tante belle donne. Noi lo sogniamo, Berlusconi ha avuto tutto ciò ed in fondo in fondo ognuno di noi avrebbe voluto vivere anche una sola giornata “alla Berlusconi”. È indubbio che sia stato un innovatore, ma è anche indubbio che sia trovato al posto giusto nel momento giusto e no, non può essere solo fortuna o qualche “zona grigia”, deve esserci per forza un tocco di genialità e intraprendenza (insita comunque in tutti noi Italiani) che Berlusconi ha saputo avere e ben usare. Ha certamente, con la Mediaset, abbassato il livello culturale della società, ma lo ha fatto perché gli italiani hanno chiesto questo. L’italiano ama Lucignolo e il Paese dei Balocchi, e Berlusconi fu Lucignolo e Mediaset, con quelle luci, quelle paillettes, quei colori, fu il Paese dei Balocchi. E chi, in fondo in fondo, non vorrebbe vivere in quel Paese? In politica, dicono in queste ore, diede vita al populismo, ma è certamente lontano anni luce da quello di oggi. E in politica sì, è indubbio che Berlusconi fece il proprio interesse, (chi non sarebbe tentato, avendo il potere, di fare il proprio interesse?) ma fortuna volle che il proprio interesse spesso e volentieri coincideva con l’interesse della comunità perché le Sue aziende erano e sono ormai patrimonio della comunità. E ciò non può valere con tutti gli altri populismi. Ha amato veramente l’Italia perché amò se stesso e le due cose sono abbastanza vicine. Fu il più italiano degli italiani, cominciò dal mattone, la certezza per eccellenza delle famiglie italiane, continuò nello sport, il culto laico di tutti noi, non nascose mai di essere ricco, sogno di tutti noi, e non nascose mai le sue debolezze, condivise da tutte noi segretamente o meno, legate ai piaceri più terreni. Fu, quindi, umano, troppo umano. E avvicinò, per questo suo essere troppo umano, la politica alla gente che si accorse che i politici non sono creature mitiche, ma esseri umani. Fece vedere che anche un figlio di impiegato poteva avere successi in tantissimi campi. Che chi ha patito la fame durante la guerra poteva vivere in una gigantesca villa e averne tante altre sparse per il mondo. E forse per questo è innegabile che fosse una persona, a suo modo, generosa. Nonostante tutto, nessuno può dire che Berlusconi non abbia cavalcato la storia. Ha vinto e ha perso. E oggi la sua morte ci sconvolge perché forse eravamo convinti che, in fondo in fondo, uno come Berlusconi, che aveva avuto così tante vite, fosse veramente immortale.

Ma ancora una volta ci ha mostrato il suo lato umano e anche lui è morto. Ma non morirà mai il sogno di tutti noi di essere, in un modo o nell’altro, dei Berlusconi (ma l’originale è unico).

Alain Calò