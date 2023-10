Sparatoria a Valguarnera, morto vittima dell’agguato

E’ morto Salvatore Scammacca, 47 anni, vittima dell’agguato in via Archimede, a Valguarnera, poco dopo l’ufficio postale.

Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo, colpito, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, da alcuni colpi di arma da fuoco, tra due e tre, mentre era alla guida di una macchina: l’auto ha poi travolto due passanti, un ambulante di frutta e verdura ed una donna, cliente del commerciante. Non è chiaro quale colpo sia stato fatale, lo si scoprirà al termine dell’ispezione cadaverica del medico legale ma è probabile che la Procura di Enna disporrà l’autopsia.

Chi è la vittima

Il 47enne svolgeva l’attività di operaio edile, lavoro che gli consentiva di mandare avanti la sua famiglia. L’uomo era sposato e non appena si è sparsa la voce in paese del suo ferimento la moglie si è recata sul luogo dell’agguato. C’era anche la madre del muratore: scene strazianti quando le donne hanno appreso del decesso della vittima. I soccorritori hanno tentato di strapparlo alla morte, si era ipotizzato il trasferimento in ospedale ma le lesioni sul corpo erano coseì serie da spezzare ogni speranza ed il suo cuore ha cessato di battere.

Caccia all’omicida

I carabinieri che, indagano sull’omicidio, hanno avviato le ricerche per scovare il responsabile del delitto, il quale potrebbe avere i minuti contati. Gli inquirenti ipotizzano che i due si conoscano, d’altra parte i militari stanno verificando se vi è stata una lite prima dell’agguato.

Si è in cerca di testimoni, peraltro tutto è avvenuto in pieno giorno, per cui ci sono buone possibilità di chiudere il cerchio nel volgere di poco tempo. Ignote sono le ragioni per cui l’aggressore ha deciso di impossessarsi di una arma per sparare al 47enne di questo si occuperanno i magistrati della Procura di Enna ed i carabinieri.

Donna in ospedale

La donna, rimasta ferita insieme all’ambulante che usa la sua moto ape come punto vendita, è stata trasferita in ospedale, a Caltanissetta, con l’elisoccorso.

