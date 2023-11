Acqua, le tariffe salate ed i costi sulle spalle degli utenti

I riconoscimenti che ha ricevuto nei giorni scorsi la governance del servizio idrico integrato per la provincia di Enna sono giusti se rapportati agli investimenti realizzati per riammodernare tutta la rete idrica. Rispetto a questo risultato, unico in Sicilia, l’esosità della tariffa è l’inevitabile conseguenza.

I costi sui contribuenti

Tuttavia, la gestione politica del servizio idrico presenta una macchia indelebile di cui i sindaci non dovrebbero andare troppo fieri. Nessuno può infatti dimenticare la scelta scellerata di far gravare sugli utenti lo scostamento dell’equilibrio economico-finanziario pari ad euro 22.684.390,61 sotto forma di “partite pregresse” e riscosse in questi dieci anni.



E’ corretto ricordare come i sindaci, che hanno sempre governato l’autorità d’ambito fin dalla sua istituzione, non si opposero alla famosa decisione unilaterale del Commissario nominato dalla Regione nella fase di transizione dall’ATO all’ATI, di far gravare sull’utenza tali conguagli, così da passare per fessi rispetto alle consorelle province di Caltanissetta e Agrigento.

La norma regionale

Il legislatore siciliano infatti, con la legge n. 9/2004, rubricata “Equilibrio economico- gestionale piani di ambito delle province di Agrigento e Caltanissetta” si fece carico di finanziare “nella fase di prima applicazione del sistema tariffario e per un periodo massimo di 6 anni, a decorrere dalla data di affidamento della gestione dei relativi servizi idrici integrati, la differenza tra la tariffa che consente l’equilibrio economico del piano d’ambito e la tariffa derivante dall’applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1996, entrambe previste nei rispettivi piani d’ambito……”.

I contenziosi

Prima di appendersi medagliette qualche sindaco dovrebbe fornire queste spiegazioni agli utenti, costretti, loro malgrado, a promuovere defaticanti ed impari contenziosi con l’ente gestore del servizio idrico AcquaEnna.

Massimo Greco