Scuole deserte, Pd, “possibili altri 6 tagli di istituti”

Nell’arco di 14 anni- lamenta la direzione provinciale del PD guidata da Katia Rapè- la provincia di Enna ha visto ridursi progressivamente ed inesorabilmente il numero delle istituzioni scolastiche di ben il

46%.

Basti pensare che nell’anno scolastico 2008/2009 l’intera provincia di Enna, secondo i dati pubblicati dal MIUR nel settembre 2008, registrava 60 istituzioni scolastiche ridottesi nell’anno scolastico 2022/2023, secondo i dati prodotti dall’USR Sicilia a 28, con un picco di 12 autonomie tagliate solo nell’anno scolastico 2012/2013, 16 nel 2013/2014, 6 nel 2020/2021.

Possibili altri tagli

Ma non finisce qui visto che il Piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2024/2025 – secondo il PD- potrebbe comportare ancora un ulteriore taglio di ben 6 istituzioni scolastiche (4 nel settore

primario e 2 in quello secondario), almeno la metà delle quali incomprensibili poiché in netto contrasto con quanto esplicitamente previsto dalla normativa nazionale e dalle indicazioni assessoriali. Non solo, ma tutti i Comuni della provincia di Enna, nessuno escluso, hanno subito dimensionamenti scolastici anche rispetto alle deroghe previste dalle passate e vigenti normative.

Il calo degli studenti

Facendo un passo ancora più indietro risulta che negli ultimi 25 anni la provincia di Enna ha perso ben 49 istituzioni autonome (-69% del totale) a fronte di un calo della popolazione scolastica del 36,5%,

costituendo così scuole con la media di 916 studenti. Tutto ciò- continua la nota del PD- per i continui accorpamenti tra diverse scuole ennesi che hanno creato e continueranno a creare danni gravi e permanenti al territorio e alla popolazione, sia in termini occupazionali che in termini di garanzia di pari opportunità per gli studenti delle nostre scuole.

Per cui il drammatico calo della popolazione scolastica (-8.700 alunni nella Provincia dal 2008/2009

al 2022/2023) non potrà consentire ulteriori dimensionamenti se non tagliando le residue autonomie e ridimensionando ulteriormente già da subito e, negli anni a venire, scuole già in questi anni dimensionate.

La segretaria del Pd

“La Scuola pubblica- sottolinea la segretaria provinciale Katia Rapè- deve continuare a rimanere un

imprescindibile presidio di democrazia necessario alla formazione attiva, critica e partecipe del cittadino, al fine anche di colmare i divari territoriali e sociali esistenti, soprattutto nelle aree interne e marginali.”

Il documento dei sindacati

A tale riguardo è stato sottoscritto un documento unitario sul dimensionamento della rete scolastica della Provincia di Enna redatto dalle Segreterie provinciali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e FGU Gilda UNAMS con il presente ordine del giorno si vuole adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie ed attivarsi con l’Ufficio scolastico provinciale, con quello regionale e con l’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale per una revisione dei parametri del piano di dimensionamento degli istituti di ogni ordine e grado nelle aree interne e marginali della Sicilia e in particolare nella provincia di Enna al fine di tutelare non soltanto i posti di lavoro ma l’identità

stessa della scuola pubblica per come delineata dalla Costituzione e in relazione al territorio.

Rino Caltagirone