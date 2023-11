Hospice Enna chiuso, il dramma delle famiglie, interrogazione Pd all’Ars

Sarebbe dovuta essere una chiusura temporanea quella dell’Hospice di Enna ma orma sono passati anni da quel giorno. Lo denunciano i parlamentari regionali del Pd, tra cui l’ennese Fabio Venezia, che hanno presentato una interrogazione all’assessore alla Salute, Giovanna Volo, per comprendere se l’amministrazione regionale metterà in campo delle risorse o delle iniziative per ridare un servizio utile ai malati terminali.

“Che cosa fa la Regione?”

“Ormai da diversi anni l’Hospice dell’Umberto I di Enna è chiuso. Doveva essere solo una chiusura temporanea – spiega il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia – ma ad oggi non si hanno notizie certe né della riapertura né dei nuovi locali che dovrebbero ospitarlo. Attraverso un’interrogazione parlamentare abbiamo chiesto all’Assessore regionale della salute quali iniziative sono in essere o si intendano avviare per riaprire con urgenza l’Hospice dell’Umberto I di Enna reperendo nuovi e idonei ambienti al fine di garantire un’adeguata cura e assistenza sanitaria ai malati terminali e ai loro familiari”.

La chiusura

Nel 2020 venne disposta la chiusura dell’Hospice ed alla fine dello scorso anni, il commissario straordinario dell’Asp, Francesco Iudica, a cui è stato prorogato l’incarico, come per gli altri manager siciliani delle aziende sanitarie, aveva dichiarato al sito Insanitas che “non si tratta di un soppressione di un reparto ma di una sospensione temporanea”.

L’inaugurazione del 2006

Era il 30 giugno 2006 quando – presso il vecchio ospedale di Enna Alta – venne inaugurato l’Hospice, senza però che esso venisse mai messo in funzione. Ci si riuscì nel 2011 e così parlò l’allora direttore del presidio ospedaliero: “Con l’apertura del nuovo padiglione, sposteremo i reparti di neurologia e medicina e destineremo un intero piano all’Hospice che avrà così la possibilità di accogliere più pazienti”.

I posti

L’Hospice di Enna poteva contare su dieci posti letto a disposizione per i pazienti terminali: un servizio utile non solo per i malati ma per le stesse famiglie.