Medico suicida, funerali nella chiesa di San Cataldo

Si terranno oggi alle 15,30 i funerali di Salvatore Lo Nobile, il medico di 29 anni che, secondo quanto emerso nelle indagini dei carabinieri, si è tolto la vita nell’autodromo di Pergusa dopo aver ingerito della sostanze.

Funerale nella chiesa di San Cataldo

Il rito religioso si terrà nella chiesa di San Cataldo, ad Enna, e saranno tante le persone che tributeranno l’ultimo saluto al giovane, molto noto nella comunità ennese, sotto shock per questa tragedia.

Gli accertamenti della Procura

La Procura di Enna ed i carabinieri hanno avviato le indagini, a seguito del rinvenimento del cadavere, ma non ci è voluto molto per comprendere che si trattava di un suicidio, infatti non è stata disposta l’autopsia sul corpo senza vita della vittima.

La ricostruzione

Dalle informazioni che filtrano da ambienti investigativi, il giovane avrebbe assunto quelle sostanze, presumibilmente farmaci; forse avrebbe avuto un pentimento e si giustificherebbe così la sua chiamata ai soccorsi. Sul posto, si sono poi recati i vigili del fuoco ed il personale del 118 solo che non c’era più nulla da fare. Il cuore del 29enne non ha retto. Tante le manifestazioni di cordoglio delle persone che conoscono il medico e la sua famiglia, anch’essa nota in città.