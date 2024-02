Povertà, lavoro e sussidio per 4 valguarneresi

Avviato dal Comune di Valguarnera un progetto per il “contrasto alla povertà”. Sono 4 i cittadini valguarneresi selezionati per partecipare al progetto distrettuale, previsto nel Piano di Zona

2013/2015 dal distretto socio sanitario D22.

Progetto durerà sei mesi

Il progetto verrà avviato in data odierna e i beneficiari saranno impegnati in lavori di Pubblica Utilità per una durata di 6 mesi per 80 ore mensili dal lunedì al venerdì e verrà loro erogato un sussidio mensile che non costituisce reddito da lavoro.

Che compiti avranno

Si occuperanno di pulizia dei locali comunali, apertura e custodia dei servizi igienici di Via San Liborio e del campo sportivo. Ad annunciarlo la sindaca Francesca Draià che ieri ha ricevuto in Comune i 4 beneficiari.

Draià, “assistenze per famiglie indigenti”

“La finalità del progetto- ha comunicato la sindaca- è quella di assistere nuclei familiari che

versano in condizioni di disagio economico attraverso progetti personalizzati e azioni diversificate. Lavoriamo senza sosta cercando di portare avanti ogni azione volta alle fasce più deboli e non solo.”

Una boccata d’ossigeno insomma, anche se per un numero molto ridotto di cittadini, che può tuttavia costituire il preludio per un allargamento del beneficio alla vasta platea di poveri.

Rino Caltagirone