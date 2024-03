Proteggersi dagli hacker, webinar per le aziende

“La sicurezza in azienda per la gestione dei dati: principi, best practice e gestione documentale” è il titolo del prossimo webinar gratuito, organizzato dal Punto impresa digitale della Camera di Commercio Palermo Enna, che si svolgerà martedì 12 marzo, alle 10, in collaborazione con l’Università di Palermo. Nel corso dell’incontro on line saranno spiegate le modalità attraverso cui proteggere i dati aziendali da eventuali perdite o da accessi non autorizzati.

Il presidente della Camera di commercio

“La Camera di Commercio di Palermo Enna, tramite Il Punto Impresa Digitale, ha come obiettivo principale quello di supportare ogni giorno le imprese nel processo di evoluzione digitale in tutti i settori di attività, in modo da porsi in linea con le nuove esigenze dei mercati”, spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

Webinar gratuito

“Attraverso i webinar che offriamo gratuitamente alle imprese – sottolinea il segretario generale Guido Barcellona – miriamo a diffondere la conoscenza delle ampie potenzialità di utilizzo delle ultime tecnologie, delle migliori pratiche operative e facilitare l’adozione delle migliori strategie innovative da mettere in atto per affrontare le sfide del mercato portando a risultati di grande successo per le nostre imprese e allo stesso tempo cerchiamo di incrementare la cultura digitale e le migliori pratiche per preservare la sicurezza dei dati e la loro tracciabilità in ogni fase del processo”. Oltre al presidente Alessandro Albanese ed al segretario generale Guido Barcellona, sarà presente il professore Pierluigi Gallo, della facoltà di ingegneria dell’Università di Palermo.