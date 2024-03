Lumina, successo per l’associazione che vuole esaltare i processi interiori con Teatro e Arte

Già nella prima serata, nel giardino dell’abitazione-palcoscenico-atelier-biblioteca di San Giovanni La Punta, pienone per l’iniziativa culturale lanciata dalla visual artist Gabriella Trovato e dal compagno, il regista teatrale Sebastiano Mancuso. Un centinaio di persone, tra cui famiglie con bambini e ragazzi, alla prima serata di presentazione. I prossimi appuntamenti del 22 marzo e del 6 e 7 aprile e l’invito a intraprendere un cammino di crescita personale e collettiva. I bambini centrali in questo progetto. Gli attesissimi seminari, come quello, di Marianne Costa, autrice con Jodorowsky della bibbia sui Tarocchi

Fa bene a sorridere il sole simbolo di Lumina ideato da Gabriella Trovato. Fa bene perché, venerdì scorso, il giardino e l’abitazione-palcoscenico-atelier-biblioteca di San Giovanni La Punta, alle pendici dell’Etna, che l’artista visuale divide con il proprio compagno, il regista teatrale Sebastiano Mancuso, erano pieni fino a scoppiare.

L’occasione era la prima serata di presentazione del movimento culturale che ha come finalità l’illuminare i processi interiori attraverso l’Arte. E questo attraverso una celebrazione della creatività e dello stare insieme alla quale sono intervenuti attrici come Francesca Fichera, artisti come Valerio Valino e il coro di Salvo Disca.

“Finalmente Lumina è nata – ha detto Mancuso – e siamo davvero felici perché abbiamo avuto una grande partecipazione e tantissimi iscritti. Il nostro progetto adesso va avanti e ci saranno nuove serate di presentazione qui nella nostra casa. I prossimi appuntamenti sono fissati per venerdì 22 marzo, e per sabato 6 e domenica 7 aprile”.

L’iscrizione all’associazione – al prezzo simbolico di dieci euro – consente di partecipare a seminari e corsi di formazione tenuti da esperti e concepiti “per esplorare diverse dimensioni del sé e dell’universo creativo”.

Lumina si occuperà di teatro, musica e arti visive anche con laboratori e workshop che hanno come finalità il risveglio creativo e la ricerca spirituale attraverso un cammino iniziatico.

“Il mio contributo – ha detto la naturopata Maria Rita Pecorino – sarà quello di organizzare alcuni eventi legati a percorsi olistici e integrare questi ultimi con l’Arte allo scopo di creare dei percorsi di crescita personale e collettiva”.

Per prenotarsi alle prossime serate di presentazione basterà telefonare o inviare un messaggio su Whatsapp al 338.9334037.

Va ricordato poi che l’abitazione-palcoscenico-atelier-biblioteca di San Giovanni La Punta è anche sede di Immagina, didattica dell’arte fuori dai bordi, scuola on line attiva a livello nazionale con laboratori per operatrici didattiche con competenze nelle arti visive che intendono sviluppare i processi creativi nei bambini. Per esempio con un laboratorio itinerante di Tableau Vivant, quadri animati ispirati ai grandi artisti e trasformati dalla fantasia dei bambini.

“Anche nella prima serata di presentazione – ha detto Gabriella Trovato – nonostante non fosse specificamente dedicata a ragazzi e bambini ce n’erano davvero tanti, perché sentono sempre il nostro richiamo. Io lavoro da oltre vent’anni con i bambini e ne sento la responsabilità. Perché rappresentano un terreno fertile per seminare e far crescere il bisogno di autenticità, di Sacro. I bambini non vogliono vivere in un mondo che è soltanto superficialità, legato alla materia, alla competizione, all’esibizione. Dobbiamo dunque tornare ad allenarli all’immaginazione, con un atteggiamento umile nei confronti di ciò che non conosciamo”.

Per quanto riguarda i primi workshop, il 27 aprile si comincerà con Apriti Sesamo, che metterà insieme tecniche di psicodramma, disegno rituale e pittura intuitiva e sedute di costellazioni familiari curati rispettivamente da Mancuso, Gabriella Trovato e Maria Rita Pecorino. Dal 30 aprile al primo maggio, poi, l’attesissimo Il cammino dei tarocchi. Una mappa di conoscenza di noi stessi, condotto da Marianne Costa. Quest’ultima, scrittrice, attrice e cantante rock, pubblicò nel 2004 con Alejandro Jodorowsky quella Via dei Tarocchi considerata una bibbia dagli appassionati degli Arcani maggiori.

“L’avventura è iniziata – ha detto Nicoletta Seminara, segretaria e componente del consiglio direttivo di Lumina – e a breve organizzeremo diversi altri eventi e ne daremo notizia anche attraverso i social”.