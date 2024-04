La scalinata Alessi prima tappa del tour Guardami

A Catania Venerdì 3 Maggio, la splendida Scalinata Alessi accoglierà un evento ricco di fascino e tradizioni siciliane con la prima tappa del tour “Guardami”. La moda in strada”. La manifestazione organizzata dall’associazione “Ti ci voglio portare” offrirà diversi momenti di spettacolo, intermezzi musicali e ovviamente sfilate di moda, in uno dei luoghi più suggestivi della città. L’iniziativa organizzata con la collaborazione di ARS (Centro di formazione Professionale), prenderà ufficialmente il via alle 20,30. ARS, scuola dei mestieri, ha tra gli scopi primari quello di favorire il pieno inserimento sociale dei giovani a rischio di dispersione.

La scalinata Alessi diventa passerella di moda e vetrina d’arte. Lungo la gradinata saranno posizionati dei pezzi unici, delle sculture di ceramica artistica della scuola Nenè. Apre l’evento la sfilata di abiti di PINANANNULI. Capi di abbigliamento realizzati e recuperati da antichi corredi siciliani, che grazie all’originale estro artistico della stilista diventano abiti di alta sartoria. Dodici modelle che indosseranno i gioielli di Fenomeni Lavici , (monili che combinano un design glamour e di tendenza con l’ottima qualità della lavorazione), celebreranno l’eleganza e la bellezza della Sicilia nella storica scalinata catanese, allestita per l’occasione con luci e rosoni che rimandano alla tradizione delle luminarie siciliane. Gli spettatori della manifestazione potranno apprezzare anche gli abiti da sposa su misura, del prestigioso Atelier Lady Grazia, che per l’occasione ha realizzato un abito interamente artigianale. L’evento “Guardami”, presenziato dal Direttore, nonché ideatrice, Olga Scaglione, si propone di toccare più località siciliane, con la logica di far scoprire la ricchezza del territorio, attraverso la valorizzazione delle arti e dell’artigianato locale. Balli e Band musicali animeranno la serata. Il programma proseguirà con Simonetta Saraceno, in arte Lilen Read, artista poliedrica catanese che esprime il suo estro tramite inchiostro, colore, note, forme e parole. Il Gruppo musicale emergente, OFF TOPIC, tutto al femminile, composto da Diletta D’Urso alla voce, Alisia Tosto alla batteria, Carlotta Giacopello al basso e Claudia Calogero al pianoforte e tastiera, allieterà la serata a ritmo di brani pop/rock.

La serata si conclude a passo di Tango e Swing con Danz Officina, in un’entusiasmante momento di aggregazione, sorrisi, allegria e spensieratezza.

“Guardami” una grande festa all’insegna dell’identità di un terra che non dimentica le antiche storie del proprio passato da cui trae tesoro nel rinnovo delle tradizioni.





Luogo: Scalinata alessi, Via Alessi – 95124 Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA