Rendiconti, 19 Comuni inadempienti, si salva solo Aidone

Sono 19 su 20 i Comuni inadempienti della Provincia che non hanno ancora approvato il rendiconto di gestione 2023.

Aidone virtuoso

Dall’elenco trasmesso da una circolare assessoriale, risulta fuori solo il Comune di Aidone. Su tutti gli altri che avrebbero dovuto approvate lo strumento finanziario entro il 30 aprile scorso e non l’hanno fatto potrebbe abbattersi la scure della Regione siciliana che comunica di aver avviato il procedimento per l’azione sostitutiva prevista dall’art. 24 della L.R. 44/91 nei confronti degli Enti che risultano inadempienti. Ovverossia l’invio di un commissario ad acta.

Il ritardo di Valguarnera

La Regione dà tuttavia 30 giorni di tempo ai Comuni inadempienti, a datare dal 10 maggio, per mettersi in regola con l’approvazione del Rendiconto 2023. Il caso limite è comunque rappresentato dal Comune di Valguarnera che non solo è inadempiente sul 2023 ma ancora deve approvare il rendiconto 2022 e il Bilancio di Previsione 2023-25, per i quali è stato nominato da 9 mesi un commissario ad acta, che procede di proroga in proroga e senza che ancora si sia pervenuto ad alcun risultato. Tuttavia la circolare relativa al 2023, inviata ai Sindaci, ai Presidenti del Consiglio, ai Consiglieri comunali ed ai Segretari interessati, porta la firma dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali Andrea Barbaro Messina.

Lo spettro del commissario

L’Assessorato nella nota diramata specifica che “gli Enti che dovessero risultare ancora inadempienti sono tenuti, ove non avessero già provveduto, a comunicare gli estremi delle deliberazioni consiliari di

adozione dei rendiconti di gestione 2023, precisando infine che il mancato adempimento dell’approvazione entro i termini di legge o la presunzione di inadempienza determinata dalla assenza di

comunicazioni da parte dell’Ente, pone a carico di questa Amministrazione l’obbligo di nomina dei commissari ad acta per lo svolgimento dell’azione sostitutiva.

A tal proposito a cura del Servizio 3 – Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, “sarà

esperita con nota a parte formale diffida ai sensi dell’art. 24 della l.r. 44/1991 per l’adempimento in questione entro 30 giorni dalla data di notifica della stessa, legittimando in tal modo l’emanazione dei decreti assessoriali di nomina dei Commissari ad acta presso i comuni che risulteranno inadempienti una volta decorso il termine assegnato.”