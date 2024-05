Altro tragico scontro sulla 626, 2 morti e 4 feriti

Nuova tragedia sulla Statale 626, avvenuta nella tarda serata di ieri, all’altezza, dove si registrano due morti e quattro feriti, frutto di un un terribile schianto tra una Citroen Berlina ed una Toyota Yaris proveniente dalla direzione opposta. Nell’impatto la berlina si è quasi squarciata in due.

Le vittime

A perdere la vita sono stati due giovani di 28 anni e di 36 anni. Trasportati in gravissime condizioni in ospedale una donna di 31 anni e un uomo di 41. la prima si trova all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, il secondo all’Ospedale di Enna. Meno gravi le ferite riportate da altri due passeggeri delle vetture.

Le indagini

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto sono arrivati polizia stradale e vigili del fuoco e diverse unità di soccorso del 118. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per quasi tutta la notte.