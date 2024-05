Sabato 18 maggio il duo elettronico VERSTA di Roma si esibisce dal vivo al Garage Arts Platform di Enna

Sabato 18 maggio alle 19:30 appuntamento musicale al Garage Arts Platform di Enna Bassa per il live set dei VERSTA, duo elettronico psichedelico romano nato nel 2020 e formato da Roberto Dossi e Alessandro D’Arcangeli che si trovano in questi giorni in tour in Sicilia tra Siracusa, Catania ed Enna (ingresso 3 euro con tessera garage 23/24, in via Leonardo da Vinci 2).



Dopo l’omonimo ep del 2020 e le due tracce Rootless (2021) e Stones Never Lie (2022), ad inizio 2024 è uscito l’album di esordio Trip Corners, registrato da Alessandro D’Arcangeli, masterizzato da Fabio “Reeks” Recchia (No Hay Banda Trio, Germanotta Youth) e pubblicato dalla label Light Item.

Trip Corners, su cui e incentrato il live set che si terrà al Garage, è un disco armato di “chincaglierie elettroniche d’ordinanza”, riprendendo le parole di Stefano Pifferi di SentireAscoltare: Roland tr8, Akai Rhythm Wolf, Kaoss Pad, Novation Mininova, Roland Jd-xi, Korg Electribe 2 più chitarra e sax tenore. “Ogni canzone – raccontano i musicisti – ci stava comunicando delle sensazioni di viaggio, sia esso fisico, riflessivo, siderale che mistico. I trip corners sono come una sorta di aggregatori delle varie sensazioni che il viaggio può fornire al viaggiatore: estasi, spaesamento, meraviglia, stordimento.”



