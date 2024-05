Scuola di pallavolo Regalbuto, boom di iscrizioni al Summer Camp

” Non ci aspettavamo tante iscrizioni. Ma siamo felici perchè le famiglie ancora una volta hanno scelto le nostre proposte volte a coniugare sport , natura e giochi all’aperto. Ma soprattutto raggiungere gli obiettivi educativi che lo sport in generale e la pallavolo in particolare tendono a raggiungere. ” Dopo qualche anno di stop forzato, la Scuola di Pallavolo di Regalbuto ritorna anche nei mesi estivi con quattro settimane di condivisione e sano divertimento. I bambin avranno l’opportunità di essere seguiti da educatori e tecnici sportivi attestati Smart Coach Volley S3 dalla Federazione Italiana Pallavolo. ” La nostra – ci dice il presidente del sodalizio Agostino Vitale – è la proposta etica che va oltre oltre lo sport . La scuola di pallavolo che dirigo , è nata con lo scopo di privileggiare il settore del cosidetto mini volley , perchè è dai ragazzi che si deve ripartire in tutti i sensi. Il Summer Camp non vuole limitarsi a far trascorrere quattro settimane in allegria , ma proporre ai ragazzi e alle ragazze , liberi da impiegni scolastici, la voglia di stare insieme e di condividere le stesse esperienze sportive e didattiche , come la riscoperta della natura , degli animali e della terra. Per arrivare a ciò sono state coinvolte le animatrici-allenatori che hanno seguito i ragazzi durante i mesi trascorsi nelle palestre, e le nostre giocatrici che sono cresciute nella scuola di pallavolo che forniranno tutta la loro esperienza nella tecnica del volley. ”