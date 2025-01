ARS: Finanziaria, Giambona “Sostegno a consulte giovanili? Risultato della politica del dialogo sui territori”

“La finanziaria 2025 resta una misura scarna di iniziative e povera di visione, ma in un quadro ostico come quello attuale non si può tener conto solo degli interventi territoriali. Personalmente sono soddisfatto del sostegno rinnovato alle consulte giovanili e alle donne siciliane. Una misura nata nel 2024 che ha permesso la realizzazione di 104 progetti per lo sviluppo di iniziative utili alla risoluzione di problematiche locale. Un segnale concreto che è il risultato della politica dell’ascolto e del dialogo e che nel 2025 è stata riproposto, con un aumento di risorse pari 400mila euro, ma che è soprattutto diventato strutturale con l’inserimento all’interno delle riserve dei comuni. Un’azione concreta e premiata da tutte le forze del Parlamento siciliano che riserva particolare attenzione ai nostri territori e alle forme aggregative, che sono il nucleo per la realizzazione e la risoluzione di problematiche di interesse locale”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano Pd, Mario Giambona, commentando l’aumento dei fondi stanziati per le consulte giovanili nella finanziaria regionale siciliana.

“Il Pd siciliano ha lavorato molto per migliorare un testo carente presentando iniziative concrete e strutturali che mirano alla crescita e allo sviluppo della Sicilia – conclude il deputato dem -. Con questo mi riferisco agli interventi di sostegno ai comuni, alle attività produttive, al trasporto per studenti e lavoratori pendolari e alle misure per i disabili accolti e approvati da tutte le forze politiche del Parlamento siciliano”.