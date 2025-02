Campionato Regionale Acsi Open Femminile : si deliniano le posizioni.

Siaz Armerina, Olimpia Riesi, Mirastop e Borgo Volley a punteggio pieno.



Il campionato regionale Open Femminile è arrivato già alla seconda di andata e già si delineano le posizioni delle squadre che mirano a disputare le semifinali di un torneo partito forse in sordina ma dove le squadre stanno mostrando quel sano agonismo che fa sì di rendere più interessante tutte le gare. Ne sono un esempio sia la gara disputata a Regalbuto tra la Scuola di Pallavolo e le ragazze di Mirabella Imbaccari sia quella disputata a Riesi tra Himeras e Siaz Armerina. Ma andiamo con ordine. A Regalbuto il risultato se poteva pensarsi scontato , così non è stato perchè Emanuela Scordo e compagne hanno reso complicato il successo delle Ospiti , portandosi sull’uno a uno nel secondo set , dimostrando così i notevoli progressi registrati già nella prima gara di campionato. Nulla però hanno potuto quando Mirastop ha forzato i servizi mettendo a dura prova la ricezione delle pasdroni di casa le quali però pur concludendo i successivi due set ( 13/25 e 12/25) nulla toglie agli 88 minuti di partita giocata intensamente. Mirastop comunque , a punteggio pieno in classifica , si propone tra quelle che vorrebbero accedere alle semifinali . La squadra è giovane ma molto ordinata in difesa con Samantha Cremona che ha saputo condurre le sue nei momenti più difficili. Restando in tema del girone A altra gara di rilievo è stata quella giocata a San Michele Ganzaria tra Aquile Ganzaria e Borgo Volley. La formazione di Carmelo Conti non ha lasciato nulla di intentato per portare a casa i tre punti e nulla hanno potuto le Aquile contro la maggiore esperienza delle avversarie. Borgo Volley e Mirastop dunque a punteggio pieno, seguite in terza posizione dal Regalbuto e in quarta le Aquile. Nel giorne B doppio successo della Siaz Armerina contro Makarina ( giocata giorno 12) e Himeras. Le Armerine però forse hanno pagato una certa stanchezza dovuta forse a un tour de force di partite che nel corso della gara contro Himeras a tratti avrebbe messo a repentaglio il successo per tre a zero ma dai parziali piuttosto eloquenti; ( 19/25 ; 23/25 ; 24/26 ) dal punto di vista il sestetto di Giuseppe Ferro ha dimostrato di volersi giocare vis a vis tutte le carte per vincere ma la maggiore esperienza , anche in questo caso , ha avuto la meglio. Gara però bella . Anzi diremmo Gare molto belle che onorano tutte e otto le società partecipanti al primo campionato Regionale Acsi Sicilia.



Nella foto l’insieme delle squadre Pallavolo Regalbuto, Mirastop