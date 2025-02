I presidi di resistenza, incontro al Centro Atlantis di Enna

Questo Sabato 22 Febbraio 2025 le porte del Centro Atlantis di Enna saranno aperte per un incontro dal titolo “Presidi di resistenza” dove le associazioni vecchie e nuove del noto coworking associativo, messo a disposizione dalla CGIL di Enna, pensato e promosso per condividere un vivace momento di discussione, partecipazione e aggregazione dove poter parlare della propria terra e della propria comunità, delle aree interne della Sicilia, di idee e voglia di futuro, di saperi e lavoro, di voglia di restare e dell’esperienza dell’abbandono e dell’immigrazione, della grande passione di giovani e giovani adulti che non si vogliono rassegnare e vogliono resistere nella propria terra cercando, per ciò stesso, di rappresentare un presidio di partecipazione nel proprio territorio.

L’occasione dell’incontro è data dall’ingresso in via ufficiale all’ interno del Centro Atlantis del circolo Arci Petra A.P.S. e dell’associazione Koinè A.P.S. L’idea è quella di promuovere un incontro aperto, con un invito esteso a tutti, per ritrovarsi in questo bellissimo spazio che da oltre dieci anni è divenuto ormai un punto di riferimento per la città e, soprattutto, per la sua zona bassa, nell’area di Ferrante, in Via Civiltà del Lavoro, e dove tuttora si svolgono attività sociali, incontri, momenti di confronto e studio, di attività culturale, sociale, radiofonica, rappresentando un esperimento straordinario per l’entroterra siciliano e non solo.

“Il nostro è un impegno per mantenere vivo un barlume di speranza e provare a dare una visione diversa del futuro dei giovani della nostra città” fanno sapere dal coordinamento del Centro “Enna, infatti, costringe sempre più cittadini ad abbandonare la propria terra in cerca di una vita qualitativamente migliore e questo è una tendenza a cui dobbiamo resistere immaginando percorsi, modelli e progetti diversi per questo territorio”.

All’incontro, che si terrà alle ore 18 presso il Centro, cui aderiscono già le associazioni Anpi, Bedda Radio, Giosef Enna, Libera contro le mafie, Terra Matta, saranno presente anche importanti ospiti che interverranno contribuendo al dibattito: Gabriella Messina, Segretaria Confederazione CGIL Sicilia; Giuseppe Montemagno, Presidente Arci Sicilia; Antonio Malaguarnera, Segretario Generale CGIL Enna; Rita Magnano, Ex Segretaria CGIL Enna, fondatrice Centro Atlantis.

Un incontro ricchissimo, aperto, frutto di un’ampia rete di soggetti e associazioni che continuano a credere nella propria città e, anzi, provano a “resistere” al suo interno, costituendo un vero e proprio “presidio” a difesa della partecipazione, del civismo e del protagonismo giovanile, nella convinzione, sempre valida, che la libertà consista proprio nella partecipazione.

Coordinamento Centro Atlantis di Enna