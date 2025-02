Femca Cisl, Tandurella confermato segretario generale

Nella sala congressi dell’hotel Dioscuri di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, si è svolto oggi, 24 febbraio, il 6° Congresso Territoriale FEMCA CISL Agrigento Caltanissetta

L’Assemblea dei delegati ha eletto i 45 componenti del Consiglio Generale che ha riconfermato, all’unanimità, Carmelo Tandurella nel ruolo di segretario generale. Nel corso dei lavori, su proposta dello stesso Tandurella, ha rieletto Teresa Incardona e Vincenzo Intanno come componenti di Segreteria.

Ai lavori congressuali hanno preso parte il segretario FEMCA nazionale, Sebastiano Tripoli, il segretario generale FEMCA Sicilia, Stefano Trimboli e la segretaria generale UST CISL Ag Cl En, Carmela Petralia.

Quattro i punti principali al centro del congresso: partecipazione, sicurezza, competenza e coraggio. Pilastri fondamentali sui quali fondare un futuro migliore per i lavoratori del comparto energia, chimico e moda.

“Ringrazio i delegati e tutti le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia che mi hanno voluto accordare – ha detto Carmelo Tandurella –. Nell’assumere il ruolo continuerò ad assicurare il mio massimo e quotidiano impegno. Gela, con la Bioraffineria e il sito di Enimed, rappresenta una fetta consistente dell’industria, non meno rilevanti i comparti, idrico e tessile ormai radicati nei territori di Agrigento ed Enna da noi rappresentati. Un monito è indirizzato a tutte le aziende di queste aree industriali che stanno traguardando obiettivi importanti sul campo della transizione e della trasformazione. Per questo – ha concluso il neo segretario – esorto tutti a non abbassare la guardia, e rimanere vigili in materia di sicurezza ed occupazione”