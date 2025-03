La gestione dell’acqua secondo gli alunni del Neglia Savarese

Nei giorni scorsi gli alunni delle classi quarte della scuola primaria dell’I.C. “F.P. Neglia-N. Savarese” hanno disquisito sulla risorsa idrica.

Gli alunni, seguiti dagli insegnanti Valeria Barbarino, Concetta Campanile, Sara Castoro, Elisa Dainotto, Antonella Di Maria, Giuseppa Esposito, Francesco Falcone, Francesca Gallo, Giuseppa Gloria, Loredana Gravagno, Rosa Maria L’Acqua, Valeria Petralia, Chiara Pitrola, Margherita Restivo, Letizia Scavuzzo, Emiliano Spampinato e Valentina Torregrossa, hanno incontrato la prof.ssa Rosa Termine, referente del progetto di Educazione Ambientale “Acqua: risorsa da conoscere, rispettare e tutelare”. Tale progetto didattico, sostenuto dal Dirigente scolastico Maria Filippa Amaradio, è finalizzato a contribuire agli obiettivi di promozione di stili di vita favorevoli alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla risorsa idrica come bene prezioso che appartiene a tutti.

Sono diverse le tematiche trattate: dal cambiamento climatico e le ripercussioni sulle specie, sia animali che vegetali, all’inquinamento dell’acqua, alla distribuzione della risorsa acqua tra i popoli, a come risparmiare la preziosa risorsa idrica, etc. Gli alunni hanno anche scoperto il percorso dell’acqua potabile nella nostra Provincia e dove poi confluiscono le acque utilizzate dai cittadini. Inoltre, attraverso “il fare”, gli alunni hanno sperimentato la salinità dell’acqua per poi definire le caratteristiche dell’acqua di mare e dell’acqua del lago di Pergusa.

“Attraverso l’educazione ambientale gli scolari vengono guidati alla consapevolezza e all’attenzione verso il loro ambiente; tutti abbiamo la responsabilità di tutelare la risorsa idrica. Investire per proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua significa investire anche per la nostra prosperità, per garantire un futuro ai nostri figli e nipoti, preservando la vita sulla terra” ha dichiarato la prof. Termine.

Tale progetto si concluderà il 21 marzo con la celebrazione della “Giornata Mondiale dell’Acqua 2025”.