Aleteia, boom di iscrizioni per il nuovo anno accademico

Conclusi i colloqui di ammissione alla Scuola Aleteia di Enna, sold out per il nuovo anno accademico.

La Scuola, unica nel suo genere in tutta la provincia, propone la specializzazione in Psicoterapia, per gli psicologi, ed il conseguimento, per i medici, del titolo di Psichiatra, specialista in psicoterapia. Il 2025 costituisce, un anno davvero importante per l’Aleteia che festeggia, ad aprile, il suo trentacinquesimo anno dalla fondazione con un corso, il 24esimo, che parte come un successo davvero straordinario, ossia con la classe completa. Tutti i venti posti ministeriali occupati e quattro pre- iscrizione, di idonei, per il 2026.

La classe si è formata dopo una severa selezione ai colloqui di ammissione. I richiedenti l’iscrizione all’ Aleteia, sono stati, infatti, quest’anno, in numero ben superiore ai posti disponibili e come sempre provengono da tutte le province siciliane.

“Tale successo – ha dichiarato il suo fondatore, il neuroscienziato e psichiatra Tullio Scrimali – premia la serietà scientifica, l’eccellenza didattica e l’efficienza organizzativa di Aleteia, fondata, ad Enna, nel 1990, e riconosciuta, nel 2001 da Ministero della Università e della Ricerca Scientifica, come prima struttura universitaria istituita nel territorio ennese”.