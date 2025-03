Venerdì 21 marzo ore 17:30, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, l’Universitá Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli” accoglierà Bianca Stancanelli, giornalista del settimanale Panorama, per ascoltare la storia di cinque donne che hanno avuto il coraggio di lottare e ribellarsi al sistema mafioso di cui sono state vittime.