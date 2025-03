Agente immobiliare e di commercio, corsi alla Confcommercio

Ultimi giorni per le iscrizioni ai corsi abilitanti per SAB (ex REC), Agente Immobiliare e Agente di Commercio, con un’importante novità: il 50% delle lezioni sarà fruibile online, offrendo maggiore flessibilità a chi lavora o ha altri impegni. I corsi, riconosciuti dalla Regione siciliana, prenderanno il via nelle prime settimane di aprile e rappresentano un requisito fondamentale per chi desidera avviare un’attività imprenditoriale nei settori della ristorazione, del commercio o della mediazione immobiliare. Il corso SAB abilita alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, risultando indispensabile per chi vuole aprire un bar, un ristorante o una rivendita di prodotti alimentari. I corsi per Agente Immobiliare e Agente di Commercio, anch’essi obbligatori per l’esercizio delle rispettive professioni, offrono un percorso formativo mirato per chi intende operare nel settore immobiliare o nella mediazione commerciale. Grazie alla formula mista 50% online e 50% in presenza nelle sedi di Caltanissetta ed Enna, questi corsi rappresentano un’opportunità unica in Sicilia, pensata per chi vuole formarsi senza rinunciare agli impegni lavorativi. I corsi sono riconosciuti e autorizzati dall’Assessorato per le Attività Produttive della Regione Sicilia. In particolare, il corso per Agente e Rappresentante di Commercio consente di ottenere l’abilitazione necessaria per l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’esercizio della professione, anche per chi non possiede i requisiti previsti dalla legge 204/85. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Caltanissetta Enna.