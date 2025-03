Matasso (SD), «Giornata in ricordo delle vittime delle mafie chiama i socialisti democratici a nuovo impegno»

Al termine dell’iniziativa svoltasi a Palazzo dei Normanni a Palermo, nel corso della quale è stato presentato il libro dell’ex ministro Alessandro Bianchi dal titolo “Le tre rivoluzioni urbane. Dalle origini alla postmodernità”, Antonio Matasso, in qualità di segretario regionale dei socialisti democratici di SD e di presidente della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, ha lanciato un appello alla disposta del Psi e del Psdi in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. In particolare, Matasso ha sottolineato come «la comunità dei socialisti democratici e riformisti siciliani sia conscia di rappresentare il gruppo politico che ha avuto più martiri uccisi dalla mafia. Questa consapevolezza deve condurre chi crede nelle idee di giustizia sociale, libertà e riscatto dei popoli verso un rinnovato impegno per combattere la mafia, come ci ha insegnato Leonardo Sciascia: con le armi del diritto e della coscienza. Come figli del socialismo siciliano – prosegue l’esponente del Sole nascente – dobbiamo continuare a raccogliere il testimone di quanti, prima di noi, hanno lottato per un mondo libero dalle mafie, attrezzandoci per essere pronti a nuove sfide». Al termine della manifestazione ospitata dall’Assemblea regionale siciliana, il giornalista di Mediaset Guido Del Turco ha ricevuto il Premio antimafia “Salvatore Carnevale” in memoria del padre Ottaviano Del Turco, mentre Franco Garufi è stato insignito della Targa “Franco Gioia”: i due riconoscimenti sono intitolati a due sindacalisti socialisti, entrambi legati al centro di Sciara: il primo ucciso dalla mafia nel 1955 (ma nato a Galati Mamertino, nel messinese) ed il secondo impegnato a proseguire l’eredità dell’antimafia socialista, sino alla sua prematura scomparsa nel 2019. Ha preso parte al dibattito anche l’ex parlamentare regionale Francesco Calanna, attuale presidente del GAL Nebrodi Plus.



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA