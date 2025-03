Premio Esge Next generation award, riconoscimento a docente Kore

Importante riconoscimento per il siciliano Marcello Maida, il gastroenterologo nisseno vince il premio Europeo “Esge Next generation award”

Si avvicina a grandi passi la cerimonia di premiazione per l’assegnazione del premio “Esge Next generation award”, riconosciuto dalla Società europea di endoscopia, che vede tra i vincitori Marcello Maida, docente di Gastroenterologia dell’Università di Enna ‘Kore’.

Il premio, istituito dalla Società europea di endoscopia, in occasione del 60° anniversario della sua fondazione, viene attribuito ai 5 ricercatori più promettenti ed emergenti nella ricerca in endoscopia in Europa. I vincitori vengono selezionati in base all’attività di ricerca scientifica eseguita nella loro carriera, alla qualità delle pubblicazioni e allo sviluppo dell’indipendenza scientifica.

Tra i 5 vincitori, un altro gastroenterologo italiano, Gianluca Esposito, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma, Sara Teles de Campos e Pieter Sinonquel (Belgio) e João Santos-Antunes (Portogallo).

“Questo riconoscimento individuale – afferma Maida – è frutto di un lavoro di squadra maturato negli anni attraverso numerose collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali. Un risultato che sottolinea orgogliosamente la vitalità del nostro territorio nel campo della ricerca internazionale”.

Il premio: Esge è stato presentato per la prima volta agli Esge days 2024 per onorare il 60° anniversario della fondazione della Società europea di endoscopia. L’Esge Next generation award mette in luce i giovani ricercatori più promettenti ed emergenti nella ricerca endoscopica in Europa. Inoltre, questo prestigioso premio può far avanzare in modo significativo la carriera professionale e accademica dei premiati

Vengono selezionati 5 vincitori sulla base di un record di pubblicazioni di ricerca endoscopica di alta qualità e dello sviluppo dell’indipendenza scientifica.

L’Esge Next generation award è un premio di riconoscimento. I vincitori riceveranno il premio in occasione del congresso “Esge days 2025” il 4 aprile 2025 a Barcellona, Spagna.