Al via servizio En rider, beni consegnati ai fragili con le biciclette

La cooperativa sociale ALETEIA, illustrerà il prossimo 4 aprile, alle ore 16.30 alla Galleria Civica di Enna, il servizio “EN rider”, sviluppato nell’ambito del progetto “Cicli Solidali”, finanziato dalla Fondazione con il Sud che vede capofila il Cea Alexander Von Humboldt onlus di Legambiente Enna e partner i comuni di Caltanissetta ed Enna, il circolo Legambiente di Caltanissetta, la cooperativa ETNOS, il Cras srl.

“EN rider” interessa la città di ENNA e prevede un servizio di consegne dedicato alle fasce più deboli della popolazione, indigenti e soggetti fragili, con la distribuzione di beni di prima necessità attraverso l’uso di biciclette a pedalata assistita.

A margine dell’iniziativa, che mira a rafforzare la mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di mezzi a pedalata assistita non solo come strumento di svago o di trasporto personale ma anche come strumento di servizio alla cittadinanza e come mezzo di mobilità quotidiana, sarà possibile provare le “biciclette”.

Nell’ambito del progetto “Cicli solidali” sono attive, a Caltanissetta e a Enna, due ciclofficine sociali e punti di noleggio per i mezzi a pedalata assistita con un parco di 22+22 cicli a pedalata assistita in versione city da adibirsi a noleggio per utilizzazione quotidiana, diportistica e turistica. Le ciclofficine sono anche un punto di aggregazione sociale per la diffusione delle tematiche della mobilità sostenibile e dell’ambiente. A queste viene affiancato un sistema di distribuzione di merci alimentari e farmaci alle persone fragili delle due città.