Festa del Primo maggio, l’Ugl Utl Enna a Frosinone

L’Unione Generale Lavoro, Unione Territoriale Locale – Enna, coordinata da Franco Arena, unitamente all’ UGL Regione Sicilia, guidata dal segretario regionale, Carmelo Giuffrida, in viaggio per Frosinone per aderire e per partecipare alla Festa del 1 Maggio 2025 a conferma dell’ impegno e del sostegno a favore ed a tutela di lavoratrici e di lavoratori.

Un numeroso gruppo di Siciliani, partito in bus il 30 mattina, giunto in città in serata e pernottando, alle 9 ritrovatosi puntualmente al punto di raduno per la consegna di bandiere e di cappellini, appena unitesi le Unioni Territoriali Locali delle altre Regioni, si è mosso in corteo verso il parco cittadino che ha ospitato circa mille partecipanti tra giovani, donne e uomini, impegnati nel sindacato e nel mondo del lavoro. Dopo brevi saluti tematici di numerosi rappresentanti istituzionali e di settore, con un corposo intervento ha chiuso i lavori Franco Capone, segretario generale, all’ insegna dei temi indicati + sicurezza, – disoccupazione, – precariato, al grido di evviva lavoratrici, evviva lavoratori, evviva l' UGL rinnovando un caloroso grazie a tutti gli iscritti e simpatizzanti ed un arrivederci al prossimo 1 maggio 2026 con i migliori attesi obiettivi centrati.

Il Segretario UGL-UTL ENNA

(Franco Arena)