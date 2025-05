Le risorse nel territorio del Geopark: tra storia e valorizzazione del patrimonio

Un panel di confronto, un workshop partecipativo e una mostra tematica dedicati al tema della sostenibilità e della valorizzazione del territorio e del suo patrimonio. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio 2025 a partire dalle 9 all’Archivio di Stato di Enna. L’evento, che s’inserisce nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile del Ministero della Cultura e della Geopark Week, promossa dal Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, in collaborazione dell’Archivio di Stato di Enna, si inserisce tra le attività di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, offrendo un’occasione di approfondimento sulla storia, le risorse e le buone pratiche sostenibili promosse all’interno del Geopark.

Durante il corso della mattinata sono previsti gli interventi di Giuliana Maria Ferrara (Direttrice dell’Archivio di Stato Enna) e Michele Sabatino (Presidente del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark) per i saluti istituzionali.

Seguono i contributi di Rosanna Maniscalco (Università degli Studi di Catania), Giuseppe Maria Amato (Coordinatore scientifico del Rocca di Cerere Geopark) e Silvia Turco, che affrontano i temi dello sviluppo sostenibile e della tutela del patrimonio geologico, naturale e culturale della Sicilia centrale. Gli interventi metteranno in luce l’importanza dell’educazione ambientale e della creazione di percorsi innovativi per la valorizzazione territoriale. A concludere, Francesco e Giuseppe Lo Gioco (Crisa – La Carta a Mano) con una dimostrazione pratica del processo artigianale di produzione della carta, ricollegando il saper fare tradizionale alle tematiche della sostenibilità e della memoria storica.

In occasione dell’evento sarà inaugurata all’Archivio di Stato la mostra dal titolo “Nel respiro della terra: miniere, zolfatari e industria in Sicilia”, un percorso di archeologia industriale che espone documenti storici e manufatti originali provenienti dalle collezioni dell’Archivio e dal Museo Etno Antropologico e dell’Emigrazione Valguarnerese. A completare l’allestimento, tre pannelli che illustrano gli UNESCO Global Geopark e la loro missione, con particolare attenzione al progetto Si.M.Geo . Sistema Ecomuseale del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark che intende costruire l’offerta educativa d’area attraverso il pieno coinvolgimento della Comunità per la valorizzazione integrata del territorio e delle sue risorse.