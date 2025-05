“Schadenfreude” da Zo: il gran finale di Palco Off

La rassegna teatrale Palco Off si avvia alla sua conclusione con la presentazione di “Shadenfreude”, epilogo di una stagione 2024/2025 che ha annoverato otto spettacoli di successo, tutti accolti con un crescente favore di pubblico.

“Schadenfreude” è il termine tedesco che descrive il piacere provato di fronte alle disgrazie altrui. Salvatore Cutrì mette in scena, con ironia, questo sentimento universale, tanto comune quanto difficile da ammettere. Con un testo dinamico e interattivo, firmato da Francesco Ferrara.

Chi non ha mai sorriso, anche solo dentro di sé, vedendo un collega arrogante inciampare, o una star apparentemente invincibile affrontare una disfatta? Ricordate il fallimento dei vetri “infrangibili” della Tesla di Elon Musk? Non è crudeltà: è un’emozione antica, radicata nell’essere umano. In un’epoca dominata dall’individualismo, dalla solitudine sociale e da un clima mediatico spesso punitivo, la Schadenfreude resta un tabù. Capire come nasce, a cosa serve e se sia davvero un difetto aiuta a leggere meglio le tensioni del nostro tempo.

Abbiamo davvero bisogno della sfortuna altrui per sentirci meglio? Ci serve un piccolo inganno mentale per provare soddisfazione e amore?

Shadenfreude promette un’ora di spettacolo brillante e con il coinvolgimento del pubblico: perché a volte ridere degli altri è umano, ma riconoscersi è da veri spettatori.

La XII edizione di Palco Off, fedele alla sua vocazione di offrire una proposta artistica ricca e originale, lancia lo sguardo alla XIII edizione, promettendo esperienze culturali ancora più immersive e coinvolgenti.

Zo Centro culturale Catania

Sabato 10 Maggio 2025 | ore 21:00

Domenica 11 Maggio 2025 | ore 18:00

Di Francesco Ferrara

Con Salvatore Cutrì

Direzione Francesco Ferrara e Salvatore Cutrì

Produzione Evoè Teatro

