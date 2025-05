Settimana federiciana, l’Inferno di Dante al Caffè letterario Al Kenisa

I professori Mòllica, Muraglia e Pavone propongono un evento “multidisciplinare” incentrato sul III canto dell’Inferno dantesco, in cui il pubblico ha la possibilità di ravvivare e approfondire antichi ricordi giovanili e di essere accompagnato in un percorso che favorisca la riflessione sull’universalità del messaggio dantesco. L’evento si terrà l’8 maggio alle 18,30 al Caffè letterario Al Kenisa, ad Enna, nell’ambito della Settimana europea federiciana, organizzato dalla società Dante Alighieri Comitato di Enna.

Ci saranno inoltre alcuni interventi musicali, di cui alcuni dal vivo, a cura di Laura Mòllica, che contribuiranno ulteriormente a creare un’atmosfera consona al godimento estetico e intellettuale del canto.

La prima parte dell’evento, a cura di Maurizio Muraglia, è una introduzione al testo, in cui si approfondiscono alcuni aspetti fondamentali del canto, anche nel contesto più generale dell’Inferno, e si favorisce la riflessione sull’attualità delle questioni da esso sollevate, da un lato, e sulla differenza tra il sentire della nostra epoca e il sentire medievale, dall’altro. La seconda parte, a cura di Laura Mòllica, è dedicata alla rappresentazione del canto nelle arti figurative, dal Medioevo ai giorni nostri. La parte finale dell’evento, a cura di Marco Pavone, prevede la declamazione a memoria del canto, subito dopo una breve spiegazione dei criteri estetici e interpretativi della lettura proposta, che mira a conciliare gli aspetti metrici, prosodici e ritmico-musicali del testo poetico.

L’evento è già stato proposto nel marzo 2025 a Palermo presso il Teatro delle Balate, e nell’aprile 2025 al (ex) Palazzo delle Poste di Caltanissetta, su invito della Società Dante Alighieri – Comitato di Caltanissetta. Un evento simile, sul XXXIII canto dell’Inferno (Conte Ugolino), è stato realizzato a Palermo nel 2024, al Palazzo del Poeta, in occasione del “Dantedì” (25 marzo), la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, e in occasione della XIII edizione del Festival Settimana delle Culture di Palermo (maggio 2024), presso la sede del UCAI Palermo nella cripta di S. Giorgio dei Genovesi.

L’evento sul XXXIII canto dell’Inferno verrà riproposto, nel corso del 2025, nell’ambito della XIV edizione del Festival Settimana delle Culture di Palermo, nella cornice dell’Oratorio di San Lorenzo.

Laura Mòllica, palermitana, architetto e insegnante di Storia dell’Arte nei licei, coltiva da anni la passione per l’iconografia dantesca e per la trasposizione musicale di brani della Commedia, che ha realizzato in occasione di letture pubbliche del poema dantesco. È particolarmente impegnata nella ricerca sulle contaminazioni tra arte, letteratura e musica. È autrice, insieme a Maurizio Muraglia, del volume Dante parla ancora? Il messaggio della Commedia alle donne e agli uomini del terzo millennio (Di Girolamo Editore, 2021).

Maurizio Muraglia, palermitano, insegnante di Lettere nei licei, nonché esperto in didattica e formatore, si dedica da anni all’esplorazione del poema dantesco sia nell’ambito della sua professione docente sia, più recentemente, con contributi danteschi pubblicati da siti web e con letture pubbliche. È autore, insieme a Laura Mollica, del volume Dante parla ancora? Il messaggio della Commedia alle donne e agli uomini del terzo millennio (Di Girolamo Editore, 2021). Ha recentemente pubblicato il volume Cento finestre sull’umano. Parole dantesche tra passato e presente (Di Girolamo Editore, 2024). È stato uno dei relatori della Settimana di Studi Danteschi del 2024.

Marco Pavone, palermitano, docente di Analisi Matematica all’Università di Palermo, ha una formazione classico-umanistica originata dagli studi liceali e arricchita con l’assidua frequentazione, in tempi recenti, della Settimana di Studi Danteschi. Negli ultimi anni ha imparato a memoria 31 canti dell’Inferno, motivato soprattutto dal piacere estetico che gli procura il suono stesso prodotto dagli endecasillabi e dalle terzine incatenate. Ha sviluppato uno stile personale e originale di recitazione, in cui il rigore metrico e il rispetto per l’integrità dell’endecasillabo si coniugano con un fraseggio che si ispira al legato musicale e alla prassi esecutiva del canto gregoriano.

Giovedì 8 maggio 2025 – ore 18:30

Caffè Letterario Al Kenisa – Enna

SETTIMANA EUROPEA FEDERICIANA

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI – COMITATO DI ENNA

“NON RAGIONIAM DI LOR…”

Il III canto dell’Inferno tra storia, poesia, arte e musica

Laura Mollica, Maurizio Muraglia, Marco Pavone

Indirizzi di saluto

Cettina Rosso, Presidente Casa d’Europa di Enna

Introduce

Pietro Colletta, Università di Palermo, Presidente Comitato di Enna – Società Dante Alighieri