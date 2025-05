Settimana europea federiciana, gli eventi fino a sabato

Dopo l’apertura ufficiale di lunedì 5 maggio, continuano gli eventi della Settimana Europea federiciana di Enna.

Domani, mercoledì 7 maggio, alle 18:30 nella suggestiva chiesa dello Spirito Santo andrà in scena il Reading “Il viaggio di Costanza”, di e con Elisa Di Dio, attrice, drammaturga e regista xibetana. Lo spettacolo è impreziosito dalle suggestioni sonore di ritmi e voce del performer e autore ennese Davide Campisi. Accanto a Elisa, Pietro Colletta, docente dell’ università di Palermo e presidente della Società Dante Alighieri, Comitato di Enna, che si alternerà nella lettura del testo. L’introduzione alla messa in scena e alla storica location sarà a cura di Pippo Lombardo, fondatore e coordinatore del blog Libri&Altrove.

Protagonista della scena, Costanza d’Aragona, prima moglie dell’imperatore Federico II, che rivive in un monologo intimo, scritto da Elisa Di Dio, restituendo voce e dignità a una figura relegata ai margini del potere. Già regina e vedova del re d’Ungheria, Costanza sposa, in seconde nozze, per un disegno politico di papa Innocenzo III, il quindicenne Federico. Lei ha 25 anni, lui è un adolescente, erede di due grandi dinastie. La loro sembra, all’ inizio, un’unione improbabile. Inaspettatamente invece i due sposi si ameranno e, dopo l’iniziale resistenza, la donna si mostrerà pronta a sostenere le conquiste del marito e a reggere con saggezza, in sua assenza, il regno di Sicilia. Costanza si racconta tra malinconia e orgoglio, svelando il prezzo pagato dalle donne dentro i grandi disegni della politica medievale. Il testo intreccia memoria e desiderio, per restituire umanità a un volto dimenticato. Nel silenzio degli archivi, dall’alto della torre in cui trascorre i suoi ultimi giorni, Costanza parla per tutte le donne: regine senza corona, corpi usati come confini, anime sopravvissute al tempo, capaci di sfidare convenzioni e limiti.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 8 maggio alle 18.30 al centro culturale Al Kenisa, si terrà poi lo spettacolo “Non ragioniam di lor…”, il terzo canto dell’Inferno tra storia, poesia, arte e musica, con Laura Mollica, Maurizio Muraglia e Marco Pavone. L’evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri comitato di Enna, presieduto da Piero Colletta, docente dell’università di Palermo.

Venerdì 9 maggio, Festa dell’Europa, che radunerà al teatro comunale Francesco Paolo Neglia le scuole di ogni ordine e grado a partire dalle 9.30. Oltre alla cerimonia di premiazione dei bandi dedicati a Edoardo Fontanazza e a Rocco Lombardo, alunni e studenti dai tre anni in su si esibiranno in canti, recital, performance strumentali e multimediali.

Sabato 10 e domenica 11 maggio, alle 10, all’Urban center, via al workshop “A corte di Federico”, un focus su costumi e rievocazione storica, a cura di Monica Serra D’Elia, consulente storico e iconografico di Siena e dell’università per stranieri di Perugia.

Notte federiciana. Sabato 10, a partire dalle 20, il centro storico di Enna tornerà indietro di diversi secoli, ospitando il Mercato dei Crociati a cura di Laberna Aps, street food e tema medievale a cura dei commercianti ennesi, con musici, giullari e danze per onorare la memoria di Federico II.

A chiudere la manifestazione, domenica 11, alle 18 a Palazzo Chiaramonte sarà la mostra di pitture “Il Principe gattesco”, con opere dell’artista Ornella Gullotta.

Dettagli, aggiornamenti, foto e video sono disponibili sui canali social della Settimana europea federiciana.