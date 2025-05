Al via il conclave, Don Bosco, “un papa al servizio dei poveri”

Oggi, con l’inizio del Conclave, si apre una nuova pagina per la Chiesa e per l’umanità intera. La nostra associazione Don Bosco 2000 guarda a questo momento con profonda fiducia nello Spirito Santo e nella responsabilità dei cardinali elettori, chiamati a discernere e scegliere un nuovo Pontefice, il 267° successore di Pietro.

In un tempo segnato da guerre, violenze e forti polarizzazioni, si avverte con forza la necessità di un Papa che sappia essere costruttore di ponti, che incarni il volto di una Chiesa samaritana, vicina ai bisogni dell’umanità e capace di rispondere con misericordia, sinodalità e speranza alle sfide del nostro tempo.

Confidiamo che i cardinali scelgano, prima di tutto, un uomo di Dio: un pastore e maestro di umanità, che guidi il cammino ecclesiale con fedeltà al Vangelo e con una visione profetica, capace di ascoltare, dialogare e accompagnare. Una figura che sappia far crescere la comunione, vocazione essenziale per la Chiesa di oggi e di domani.

“Il nuovo Pontefice dovrà portare avanti con coraggio un cammino di una Chiesa in uscita e al servizio dei più poveri” dichiara Agostino Sella presidente di Don Bosco 2000.

In merito all’appello per la pace Sella ha aggiunto: “Ringraziamo i cardinali che, proprio alla vigilia del Conclave, hanno lanciato un appello per la pace nel mondo: un gesto forte e profetico che richiama la responsabilità della Chiesa nel promuovere vie di riconciliazione. L’invito rivolto a tutte le parti coinvolte nei conflitti a giungere quanto prima a un cessate il fuoco permanente e ad avviare negoziati senza precondizioni è un segnale di grande valore umano e spirituale”.

Nell’attesa che lo Spirito doni alla Chiesa un Papa di speranza, misericordia e comunione, auguriamo ai Cardinali un buon lavoro e discernimento per il bene dell’umanità.