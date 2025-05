Concorsi Fontanazza e Lombardo, tutti i premiati del bando 2025 (FOTO)

Si sono confrontati su integrazione culturale, fratellanza tra i popoli, pace e arte della falconeria: tutte componenti di del sogno europeo dell’imperatore svevo Federico II. Bambini e ragazzi dai 3 anni in su sono stati i protagonisti attivi della Festa dell’Europa celebrata a Enna venerdì 9 maggio mattina al teatro comunale Francesco Paolo Neglia, quale evento fulcro della Settimana europea federiciana.

Oltre a presentare recital, canzoni, performance corali e strumentali, riflessioni messe in scena, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno fatto conoscere alla folta platea radunatasi in teatro gli elaborati che hanno partecipato ai bandi Premio Europa “Edoardo Fontanazza” e Premio speciale “Rocco Lombardo”, ricevendo attestati e riconoscimenti in denaro per il lavoro svolto.

“I nostri piccoli cittadini continuano a stupirci anno dopo anno – ha dichiarato Cettina Rosso, promotrice della Settimana europea federiciana e presidente della commissione dei concorsi – con la loro bravura e spontaneità ci hanno dimostrato che i bambini sono i veri costruttori di pace nel mondo e tutti noi dovremmo prendere esempio da loro”.

Alla mattinata, condotta dai due giovani studenti del liceo classico Colajanni di Enna, Gabriele Capizzi e Maria Pia Messina, hanno preso parte il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, l’assessore comunale all’Istruzione, Giuseppe La Porta, il presidente del Consiglio comunale, Paolo Gargaglione, i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole protagoniste e i rappresentanti delle famiglie Fontanazza e Lombardo.

E proprio la nipote dello storico dell’arte Rocco Lombardo, già referente storico della Settimana federiciana, ha voluto dedicare al nonno scomparso – proprio nella giornata del 9 maggio del 2019 – il canto “Tramontata è la luna”, un testo greco della poetessa Saffo. Sofia Lombardo, oggi studentessa del liceo classico ennese, ha aperto la giornata raccontando con il canto la dolcissima storia d’amore tra lei e il nonno, assieme alla compagna di scuola Fabiana Lentini che ha recitato il testo in greco.

TUTTI I PREMIATI

Commissione dei concorsi Premio Europa “Edoardo Fontanazza” e Premio speciale “Rocco Lombardo” 2025 è stata presieduta da Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa Enna, e composta da Maria Renna, responsabile dei rapporti con le scuole per la Settimana federiciana e curatrice della Festa dell’Europa, Paola Rubino, presidente del Centro studi “Federico II di Svevia”, Adelia Martorana, psicopedagogista, Lucrezia la Paglia, referente dei bandi scuole della Settimana europea federiciana.

Per la sezione Scuole di primo grado, il primo premio Europa Fontanazza è stato assegnato agli alunni della classe terza A della scuola primaria dell’istituto comprensivo Santa Chiara Enna, che hanno presentato tre brani cantati, “La vita è bella”, “Inno alla gioia” e Siamo noi”, espressione di condivisione di valori pace e rispetto tra i popoli e del valore dell’infanzia “sorriso per il mondo”.

Per la sezione Scuole di secondo grado, il primo premio Fontanazza è andato agli studenti della classe terza C del liceo classico dell’istituto di istruzione superiore Napoleone Colajanni di Enna che hanno presentato un video dal titolo “La bellezza del mondo risiede”, che prende ispirazione da un poemetto per allargarsi a una profonda riflessione sul senso della vita e dell’unità tra i popoli.

Il Premio speciale “Rocco Lombardo” è stato conquistato dai ragazzi della classe terza A del plesso di scuola media Garibaldi dell’istituto comprensivo De Amici di Enna per il loro interessante video “Domus Regia. La Torre di Federico e la Falconeria”, frutto di un’accurata ricerca storica proposta con un linguaggio contemporanea da reportage.

Menzioni speciali e attestati di merito sono andati agli alunni delle classi prima B, prima C e prima D del plesso di scuola media Garibaldi dell’istituto comprensivo De Amici di Enna, ai ragazzi delle classi terza B e quinta D del liceo scientifico Farinato di Enna, della classe prima B dell’istituto superiore Informatico Lincoln di Enna e della classe terza C del liceo linguistico Lincoln di Enna.

La commissione ha inoltre ritenuto di voler assegnare un premio ulteriore in denaro fuori concorso agli alunni del liceo delle Scienze umane dell’istituto superiore Napoleone Colajanni di Enna per la realizzazione di un video sulla progettazione dei Parchi Robinson per bambini, dedicato a Edoardo Fontanazza, quale pedagogista innovatore della metodologia scolastica.

LE ESIBIZIONI

Le scuole hanno festeggiato la fondazione dell’Unione europea, avvenuta simbolicamente 75 anni fa con la dichiarazione di Robert Schuman esprimendosi nel linguaggio dell’arte, della musica, del canto. Oltre alla visione dei video e delle esibizioni dei bambini vincitori dei bandi scuola, sono state diverse le performance proposte sulla scena.

A partire dalle mascotte della mattinata, i bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto francescano “Principe di Napoli” che hanno proposto il recital “Noi siamo Natura”, scritto e messo in scena da Elisa Di Dio e che ha per protagonista il Lago di Pergusa, con la collaborazione dei volontari di Legambiente Enna, le docenti della scuola e con variopinti costumi di scena confezionati con materiali di riciclo.

Applausi anche per il “Rodari Show”, presentato dai bambini del laboratorio ludico-didattico La fabbrica di Mivà, e diretto sempre da Elisa Di Dio, assieme alla maestra tutor Valeria Puglisi.

I ragazzi della scuola media Pascoli delle classi prima A e seconda C hanno invece presentato una riflessione scenica sul tema “Un viaggio verso se stessi e un viaggio verso gli altri”, realizzata grazie al lavoro svolto in classe con i docenti e delineando anche un inedito ritratto di Federico II.

Gli alunni del liceo classico Colajanni hanno poi proposto uno stralcio delle loro Supplici, tragedia messa in scena per la Notte del liceo classico 2025: tra recitativi, cori e danze hanno così rappresentato la potenza della voce degli stranieri perseguitati che chiedono accoglienza.

Carmina Burana e sonate contemporanee sono stati infine le scelte degli allievi del liceo musicale Colajanni di Enna, guidati dalla referente Giovanna Fussone, che si sono esibiti con ensemble di clarinetti, sassofoni, una sessione corale e una dedicata alle percussioni.

Foto autorizzate alla pubblicazione. Immagini, video e aggiornamento disponibili sui canali social della Settimana europea federiciana.