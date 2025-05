Palermo, si è riunito il Comitato del Premio antimafia “Salvatore Carnevale” a 70 anni dalla morte dell’eroe socialista

Si è riunito a Palermo, su iniziativa della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, presieduta dal docente universitario Antonio Matasso, il Comitato che assegna il Premio antimafia “Salvatore Carnevale”. L’incontro è avvenuto a settant’anni esatti dall’uccisione del sindacalista socialista, noto come Turiddu Carnevale, nato a Galati Mamertino e assassinato dalla mafia a Sciara il 16 maggio 1955. Nei prossimi giorni, i socialisti siciliani comunicheranno a chi verrà assegnato per il 2025 il Premio, a cui è stato affiancato anche un altro riconoscimento, la Targa “Franco Gioia”, che porta il nome del dirigente sindacale socialista sciarese che più si è speso, insieme alla Fondazione, per custodire il ricorso di Salvatore Carnevale. Per tutto il 2025, i socialisti democratici e riformisti siciliani stanno predisponendo una serie di iniziative, volte anche a far conoscere ai giovani l’eroe socialista che unisce i Nebrodi e le Madonie, insieme all’intera epopea delle lotte contadine e socialiste.



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA