Odontoiatri, l’ennese Cassarà eletto nell’assemblea nazionale Enpam

Carmelo Cassarà, il presidente della Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Enna sarà uno degli undici membri che faranno parte dell’assemblea nazionale dell’Enpam, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri. Domenica 18 maggio presso la sede romana di Enpam si sono svolte le elezioni per scegliere i rappresentati odontoiatri, a votare 105 presidenti Cao da tutta Italia tra cui Cassarà uno degli unici candidati, risultato il primo degli eletti.

“Vorrei innanzitutto complimentarmi con tutti gli eletti e ringraziare anche i non eletti per la loro disponibilità a mettersi in gioco nell’interesse della nostra professione – ha dichiarato il presidente della Cao di Enna, Carmelo Cassarà – Personalmente una grande soddisfazione per l’attestato di stima e fiducia che la grande maggioranza dei Presidenti CAO, mi ha dimostrato. Per questo motivo voglio ringraziarli di cuore tutti, per la fiducia che hanno riposto in me e che spero di ricambiare con impegno e serietà”.

“Superata la fase elettorale – continua Cassarà – da domani si lavora tutti insieme con spirito critico ma costruttivo per affrontare, insieme alla rappresentanza medica, tutte le sfide che ci attendono”.