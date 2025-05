Al via i lavori di ristrutturazione interna nel palazzo della questura

E’ stato firmato, dinanzi al segretario generale, Michele Iacono, il contratto con la ditta Gengo Srl di Mussomeli per i lavori di ristrutturazione che saranno eseguiti all’interno del palazzo sede della Questura di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna. I lavori prevedono il rifacimento del piano scala e interventi strutturali per eliminare le infiltrazioni di acqua proveniente dal pavimento tra il cortile dei due palazzi adiacenti. Il progetto che avrà un costo di 120 euro è stato redatto dal geometra del servizio Patrimonio dell’Ente, Filippo Fiammetta, affiancato dal responsabile unico del procedimento, l’architetto Paolo Vaccaro. ” La manutenzione del patrimonio rientra tra le attività dell’Ente- dichiara il presidente della ex Provincia, Piero Capizzi- utilizzeremo fondi del bilancio per ovviare a questi problemi che sono stati a suo tempo già segnalati”.