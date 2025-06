Domani a Roma la presentazione del nuovo progetto di Cooperazione Circolare in Mali contro la migrazione forzata

Si terrà domani, mercoledì 4 giugno dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana (Piazza della Enciclopedia Italiana 4, Roma), la conferenza di presentazione del nuovo progetto di cooperazione circolare in Mali, promosso dall’Associazione Don Bosco 2000 con il sostegno del Ministero dell’Interno.

L’iniziativa punta a contrastare le cause strutturali della migrazione forzata attraverso la creazione di microimprese agricole sostenibili, formazione professionale per giovani e percorsi occupazionali nei territori rurali del Mali. Il progetto segue il modello già sperimentato con successo in Senegal e Gambia, che mette al centro i migranti come protagonisti dello sviluppo nei Paesi d’origine.

Interverranno, tra gli altri: Agostino Sella, presidente Don Bosco 2000, Massimo Bray, Direttore Generale Treccani, Chiara Impagliazzo (Ministero dell’Interno), Carlo Colloca (Università di Catania), Angela Caponnetto (Rai News), Stefano Arduini (Vita Magazine), Aly Traoré, responsabile desk Mali, Gianni Vaggi (Università di Pavia), Paolo Ciani, deputato e numerosi partner africani direttamente coinvolti.

Il programma della giornata si articola in: presentazione del progetto, testimonianze dai territori. A questo seguirà una tavola rotonda su Migrazione, Cooperazione e Sviluppo e un approfondimento sull’esperienza salesiana nella cooperazione

Il progetto prevede il coinvolgimento di 150 giovani maliani, l’attivazione di orti innovativi in acquaponica, allevamenti avicoli, tirocini locali, e la formazione in Italia tramite corridoi lavorativi legali, con un focus trasversale sulle politiche di genere.

“Trasformare la migrazione da emergenza a risorsa: è questa la visione della Cooperazione Circolare che domani porteremo all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica” – dichiara Agostino Sella, presidente di Don Bosco 2000.