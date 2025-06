IL 13-14 GIUGNO ARRIVA A CATANIA il tour VENTURO BLU HOURS, il rituale in blu che cambia le regole dell’aperitivo

VENTURO Aperitivo Mediterraneo

TINGE DI BLU I MIGLIORI LOCALI IN 10 CITTA’ ITALIANE

con il tour VENTURO BLU HOURS

Il 13 e 14 GIUGNO IL TOUR FARA’ TAPPA a CATANIA tingendo di blu oltre 100 locali

Il distillato che porta il rituale dell’aperitivo a un livello superiore

dà vita a un calendario di eventi esperienziali nei migliori cocktail bar italiani





VENTURO Aperitivo Mediterraneo – il nuovo liquore base per l’aperitivo ispirato alla bellezza e all’eleganza dei profumi e dei sapori delle coste del Mediterraneo – torna a tingere di blu i migliori cocktail bar italiani con il tour VENTURO BLU HOURS. Dal 17 aprile al 14 giugno, ogni venerdì e sabato, un ricco programma di attività esperienziali toccherà da nord a sud dello stivale dieci diverse città immergendo i consumatori nelle ore blu di Venturo: il momento di passaggio dal tramonto alla notte che simboleggia il nuovo twist che il brand vuole dare al momento dell’aperitivo guardando oltre i classici e storici ‘rossi e arancioni’ per scoprire l’inaspettato blu di VENTURO Aperitivo Mediterraneo.

Nel segno del peculiare color turchese del liquido, nato dall’incontro tra limoni italiani, sale marino, rosmarino e camomilla blu, il tour VENTURO BLU HOURS animerà i locali più cool di dieci città italiane attraverso un’icona dell’aperitivo: lo Spritz. Da Milano a Catania passando per Napoli e Roma i consumatori potranno così assaggiare il Venturo Spritz e accedere così al concorso per vincere premi instant win. Rivisitato in una semplice ricetta 1:1:1 il nuovo VENTURO Spritz mescola 50ml di VENTURO, 50ml di Vino frizzante Brut e 50ml di Soda con abbondante ghiaccio in un perfect serve proposto in un calice da vino con una crosta di sale marino su metà bordo per consentire l’assaggio con o senza sapidità aggiunta.





Per scoprire la mappa dei locali aderenti e le modalità di partecipazione al concorso è disponibile il sito: https://hashting.promo/venturo/BLUHOURS

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA